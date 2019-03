Una piazza rinnovata per il centro di Monteroni d’Arbia

“Al momento della nostra candidatura cinque anni fa – spiega Gabriele Berni sindaco di Monteroni -avevamo detto di voler provare a riqualificare il centro del nostro paese ed oggi possiamo dire di avere fatto un’altro passo importante in questa direzione. Dopo avere rifatto tutto il manto stradale di via Roma, avere fatto un intervento di illuminazione permanente per valorizzare il Mulino simbolo del nostro Comune ed avere installato un sistema di chiusura controllato del centro del nostro paese per consentire le chiusure serali nei fine settimana estivi al fine di favorire l’incontro e la socializzazione dei nostri cittadini abbiamo completato la progettazione per la riqualificazione della Piazza del Re ed indetto le procedure di gara per l’affidamento dei lavori. Il progetto ha ottenuto anche un finanziamento e questo ci consente di dire che con questo sono 38 gli interventi che abbiamo realizzato grazie ad una compartecipazione di risorse esterne per un totale superiore ai due milioni e mezzo di euro. E’ anche grazie alla capacità ed all’attenzione alla ricerca di risorse esterne che abbiamo potuto realizzare così tanti investimenti sul nostro territorio in questi cinque anni.”

“L’intervento che ha visto un importo messo a gara per 150.000 € di cui appunto 20.000 € adesso coperti da contributi – continua il sindaco Berni – e prevede l’abbattimento delle attuali barriere, l’ampliamento della piazza lavorando sul livello della sede stradale e la predisposizione di uno spazio usufruibile sempre ed allestito per poter accogliere anche gli eventi nelle chiusure dei fine settimana estivi. Oltre agli interventi sulla piazza sono previste installazioni di decoro urbano e la rimozione dei faretti lungo i marciapiedi nel tentativo di riqualificare ed armonizzare per quanto possibile tutto il tratto di via Roma. Ad oggi sono completate le procedure di gara e siamo nella fase delle verifiche per arrivare all’aggiudicazione provvisoria e quindi al netto di inconvenienti vedremo presto la consegna dei lavori. Avevamo detto che il centro del nostro paese aveva bisogno di una profonda rivisitazione ed in questa direzione siamo andati uno dei prossimi obiettivi sarà lo spazio di fronte alle scuole medie”