Una denuncia ed un arresto dei Carabinieri in provincia

Foto di repertorio

PROVINCIA. I Carabinieri di Colle val d’Elsa, ieri (30 novembre) hanno denunciato, a conclusione di attività d’indagine, per furto aggravato: una donna, nata a Spoleto nel 1990, residente a Sansepolcro (Ar),, nubile, con precedenti denunce a carico. La 28enne e” stata riconosciuta responsabile del furto dell’autovettura Hyundai Matrix, rubata il 25 novembre 2018 lungo il raccordo autostradale Siena-Firenze, nel Comune di Monteriggioni, al legittimo proprietario,un uomo nato in Romania nel 1978, residente a Colle Valdelsa, separato, artigiano, con precedenti denunce a carico.

Dalle ricerche effettuate dai militari era emerso che la donna nella notte del furto era rimasta coinvolta in un grave sinistro stradale occorso a bordo del mezzo sottratto in provincia di Arezzo.

Nel corso della mattinata di ieri (30 novembre), a Castellina in Chianti, i militari della locale stazione Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo, nato a Siena nel 1972, residente a Castellina, celibe, imprenditore agricolo, con precedenti denunce a carico, in esecuzione del provvedimento, emesso in data 14.11.2018, dal tribunale di Siena – ufficio esecuzioni penali, dovendo egli espiare la pena residua complessiva di anni 1 (uno) e mesi 10 (dieci) di reclusione, per i reati di cui art. 640 c.p. (truffa) e artt. 624 e 625 co.2 c.p. (furto aggravato), commessi in castellina in chianti (si), rispettivamente il 31.12.2009 e il 19.09.2011.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso casa circondariale di “Santo Spirito”, a disposizione autorità giudiziaria.