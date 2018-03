Un morto e un ferito gravissimo in un incidente nei pressi di Colle Valdelsa

COLLE VAL D’ELSA. Oggi (13 marzo) intorno alle ore 17.30, su strada Provinciale 541, che collega I centri abitati di Colle Val d’Elsa e Casole d’Elsa, all’altezza della località “La Speranza” si è verificato un incidente stradale fra due veicoli, sui quali viaggiavano 4 giovani.

Nello scontro frontale, uno degli occupanti delle autovetture coinvolete è deceduto sul colpo mentre un altro p stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale. Feriti in modo lieve gli altri due.

Notizia in aggiornamento