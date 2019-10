Un futuro pulito nel segno di Greta. San Quirico si mobilita

Sabato 19 ottobre, ore 9, ritrovo in piazza della Libertà con la Misericordia e Protezione Civile. Il primo appuntamento interesserà l’esterno degli Horti Leonini e il Parco Sorbellini

SAN QUIRICO D’ORCIA. L’ondata ambientalista di Greta Thunberg si abbatte anche su San Quirico d’Orcia. Salvare il futuro della terra: un dovere per gli adulti e un diritto per i giovani. Nasce così Progetto per il futuro organizzato dalla Misericordia e dal Gruppo Protezione Civile di San Quirico, con il patrocinio del Comune di San Quirico d’Orcia che vedrà il primo appuntamento sabato 19 ottobre, alle 9, per la pulizia della parte alta ed esterna degli Horti Leonini e del Parco Sorbellini. La partecipazione è aperta a tutti – ricordano gli organizzatori – ed il ritrovo sarà in Piazza della Libertà, dove al termine della pulizia, saranno esposti i rifiuti raccolti.

L’amministrazione comunale partecipa con grande convinzione a questo progetto, grazie, soprattutto, all’impegno di due consiglieri comunali, Giulio Medaglini e Martina Milano. «Anche noi – sottolinea Giulio Medaglini – vogliamo unirci a questo movimento mondiale e dare il nostro contributo per il futuro del nostro territorio. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, e non solo le giovani generazioni che hanno già dimostrato grande sensibilità alle tematiche ambientali».

«Dopo aver organizzato le due giornate di Puliamo il mondo a settembre – aggiunge Martina Milano -; sempre con scuole, stiamo intraprendendo dei percorsi di educazione ambientale. Iniziare con la cura dell’ambiente in cui viviamo -, raccogliendo la spazzatura (plastica, lattine, vetro e carta) che troviamo nei parchi, strade e giardini -, è già un atto concreto ed un messaggio verso i giovani».