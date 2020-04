Un ex-artigiano fa una cospicua donazione alla Misericordia di Poggibonsi

“Coloro che possono diano un aiuto concreto”: è l'appello di Francesco Leoncini per venire incontro ai bisognosi

POGGIBONSI. Il buon cuore e la generosità delle persone viene fuori nel momento del bisogno: la storia che vi raccontiamo lo dimostra.

Alcuni giorni or sono Francesco Leoncini, noto artigiano del recente passato imprenditoriale poggibonsese, ha effettuato una cospicua

donazione alla nostra Misericordia con questa significativa motivazione: “Perché possiate intervenire e far fronte ai bisogni di coloro che,

specialmente in questo momento, busseranno alla vostra porta per avere un aiuto concreto per il vivere quotidiano. Mi auguro che questo mio gesto possa essere uno sprone ed un invito a tutte quelle persone e aziende del territorio, che ancora possono aiutare, per una riflessione in merito”.

La Misericordia di Poggibonsi ringrazia vivamente il signor Leoncini (che a onor del vero ha accettato di non restare anonimo solo per rendere più incisivo il messaggio) per la sua generosità e per il suo esempio.

Bisogna dire che la solidarietà dei valdelsani si sta già mostrando. Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, che ci sta impegnando oltremodo

sia sul fronte del soccorso sanitario che degli aiuti sociali (spesa solidale, spesa a domicilio ecc.) abbiamo già ricevuto numerose offerte

sia in beni materiali (mascherine ed altri DPI) che pecuniarie.

Coloro che vogliono sostenerci possono farlo anche con un’offerta tramite bonifico bancario intestato a Confraternita di Misericordia di Poggibonsi iban: IT 38 I 0842571940000040182958 (Banca di Cambiano – Via S. Gimignano, 24 Poggibonsi) causale: “Erogazione liberale a sostegno dell’emergenza COVID-19”

Gli importi così versati usufruiscono delle ulteriori agevolazioni fiscali introdotte dall’art. 66 DL 18/2020 (Cura Italia).