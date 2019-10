Un anno scolastico “green” per gli studenti di Chiusi

CHIUSI. Il nuovo anno scolastico degli studenti dell’Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi è iniziato all’insegna del rispetto dell’ambiente con alcune iniziative “green”, che hanno coinvolto bambini e insegnanti. Negli scorsi giorni le classi quarte della scuola primaria di Chiusi Scalo hanno partecipato all’edizione 2019 di Puliamo il Mondo, iniziativa organizzata da Legambiente e che ha portato i ragazzi a ripulire i giardini di Piazza XXVI Giugno da plastiche e cartacce abbandonate; la scuola primaria di Chiusi Città ha, invece, aderito all’appello dello scrittore Alejandro Jodorowsky “Piantiamo un Albero per l’Amazzonia” piantando un ulivo in un angolo verde dell’ingresso del plesso scolastico. Dopo la tragedia degli incendi che hanno distrutto milioni di piante in Amazzonia gli studenti con le loro insegnanti hanno voluto dare un segnale di amore per la Terra scegliendo l’ulivo simbolo di pace e pianta identitaria per il nostro territorio.

“Ai nostri ragazzi auguriamo di prendersi sempre cura della nostra città e della nostra Terra – dichiara l’assessore all’istruzione Sara Marchini – è per questo che riteniamo molto importanti le iniziative alle quali gli studenti hanno partecipato in questo inizio di anno scolastico. Attraverso il divertimento e il gioco i ragazzi hanno percepito quanto è importante prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo e siamo certi che questo tipo di esperienze saranno mattoncini preziosi nel bagaglio che ogni ragazzo porta con sé verso l’età adulta. Come amministrazione continueremo a promuovere iniziative come queste che si sommano alle azioni di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e al lavoro quotidiano, che anche gli insegnanti svolgono. Soltanto la sinergia tra scuola, famiglia e istituzioni può creare un senso di comunità forte in grado di formare un sentimento di coscienza civica. I ragazzi ci mettono tanto impegno e com’è naturale hanno grandi sogni e speranze per il futuro; agli adulti il compito di proteggere quelle speranze e quei sogni partendo proprio dal rispetto della natura e dell’ambiente.