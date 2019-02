Uccide la moglie e tenta il suicidio nello Staggia

Ma nel fiume non c'era abbastanza acqua, tornato a casa si è tagliato le vene. Ora è all'aspedale

POGGIBONSI. Un novantenne di Poggibonsi stamattina (21 febbraio) attorno alle 7 ha ucciso la moglie 82enne, soffocandola per strangolamento mentre dormiva nel letto; ha lasciato dei biglietti molto espliciti in cui confessa e si scusa. Poi ha cercato di suicidarsi buttandosi nel fiume Staggia, ma c’era poca acqua, così è tornato a casa ed ha tentato di tagliarsi le vene con un coltello. Ma non ha avuto il coraggio di affondare i tagli.

Un vicino si è accorto dell’accaduto ed ha chiamato i Carabinieri, ai quali l’uomo ha confessato tutto. Il novantenne

si trova ora piantonato in psichiatria all’ospedale di Poggibonsi