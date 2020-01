Ubriaco al bar disturba i clienti e picchia il proprio cane

I Carabinieri denunciano un 45enne di Poggibonsi

POGGIBONSI. NELLA SERATA DELL’OTTO GENNAIO SCORSO, I CARABINERI DELL’ALIQUOTA RADIOMOBILE DI POGGIBONSI SONO STATI CHIAMATI AD INTERVENIRE PER SEDARE LE ESCANDESCENZE DI UN QUARANTACIQUENNE DI POGGIBONSI C.A. CHE, GIA’ EVIDENTEMENTE UBRIACO, HA DECISO DI RECARSI IN UN BAR DEL CENTRO CITTADINO PRETENDENDO CHE GLI VENISSE SERVITO UN PROSECCO; NEL VEDERSI RIFIUTARE TALE RICHIESTA DAL GESTORE CHE SI ERA ACCORTO DEL SUO STATO DI ALTERAZIONE, L’UOMO AVREBBE COMINCIATO AD INVEIRE CONTRO I TITOLARI ED I CLIENTI PRESENTI PER POI PRENDERSELA COL PROPRIO CANE CHE AVEVA AL GUINZAGLIO DANDOGLI DEI SONORI PUGNI SULLA TESTA TANTO CHE L’ANIMALE, IMPAURITO E DOLORANTE, LO HA MORSO AD UNA MANO. I MILITARI HANNO RICONDOTTO ALLA CALMA L’UOMO AFFIDANDOLO AD UN PARENTE NEL FRATTEMPO SOPRAGGIUNTO SUL POSTO E, DOPO AVER RICOSTRUITO LA VICENDA ED APPURATO CHE L’ANIMALE NON NECESSITASSE DI CURE IMMEDIATE ACCERTANDO LA REGOLARE DETENZIONE, HANNO DENUNCIATO L’UOMO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA SENESE CON L’ACCUSA DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI E DISTURBO ALLE PERSONE, COMMINANDOGLI INOLTRE UNA MULTA PER ESSERE STATO COLTO IN STATO DI UBRIACHEZZA IN LUOGO PUBBLICO.

Poggibonsi 12 gennaio 2020 Magg. Sergio Turini