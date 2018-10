Tutto sugli Scacchi, open day al Bernino per la sezione Upp

Riprende l'attività scacchistica dopo il successo del campionato regionale a squadre che si è tenuto a Poggibonsi

POGGIBONSI. La sezione Scacchi dell’Upp (Unione Polisportiva Poggibonsese) apre le proprie porte. E domani (sabato 6 ottobre) a partire dalle 15.30 e fino alle 18 dimostrerà a tutti quanti la magia del gioco degli scacchi presso la palestra polivalente del Bernino a Poggibonsi.

I campionato regionali a squadre. L’open day arriva ad una settimana del successo inaspettato per il Campionato Regionale a squadre Under 16 che si è svolto il 30 settembre presso l’Upp di Poggibonsi e che ha visto la partecipazione eccezionale di 21 squadre e di ben 90 ragazzini provenienti da tutta la Toscana. Il campionato regionale è andato, per gli under 16, al circolo Mattoallaprossima di Grosseto; per gli U12 a Siena Mens Sana Scacchi e per gli U10 a Cecina circolo G. Greco.

L’open day e l’avvio della stagione. Quella di domani è l’occasione per l’apertura ufficiale della nuova stagione e per presentare le attività. Sono aperte le iscrizioni per i corsi per bambini, adulti, principianti e passionisti. La sezione rimarrà aperta durante l’anno per partite libere, studi, analisi e tornei sociali. Per informazioni rivolgersi alla segreteria UPP oppure scrivere a poggibonsiscacchi@gmail.com