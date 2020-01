Turismo e investimenti, le prospettive del nuovo anno per Trequanda

Il Sindaco Roberto Machetti anticipa le iniziative amministrative che interesseranno le frazioni comunali nel nuovo anno

TREQUANDA. Il nuovo anno per il Comune di Trequanda si è aperto con il premio ricevuto dalla Valdichiana Senese presso il Ministero dei Beni Culturali a Roma: il territorio si è aggiudicato il premio come “Paesaggio del benessere”, un circuito per promuovere a livello internazionale le destinazioni più salubri in una rete di eccellenze turistiche.

“Per il turismo questo è un momento davvero importante – commenta il Sindaco di Trequanda, Roberto Machetti – Il progetto del benessere relativo a tutta la Valdichiana avrà effetti benefici anche per il territorio di Trequanda, perché siamo stati riconosciuti come un luogo esemplare capace di coniugare buon vivere e salubrità. Questo è un riconoscimento che dovremo essere bravi a sfruttare, attraendo ulteriori flussi turistici e migliorando ulteriormente il settore, con specifiche iniziative di promozione e marketing a livello internazionale.”

Il 2020 sarà anche l’anno in cui si porteranno a compimenti alcuni progetti nelle frazioni comunali già avviati negli scorsi anni, mentre partiranno altri investimenti per favorire lo sviluppo locale. Un impegno reso possibile anche grazie al reperimento di risorse attraverso i bandi del GAL Leader e della Regione Toscana, che l’amministrazione è stata in grado di attrarre sul proprio territorio.

“A Trequanda ripartirà il servizio della piscina comunale, su cui abbiamo effettuato uno sforzo importante per dare risposte in breve tempo: riattiveremo il servizio nel corso dell’anno, confidando che non ci siano ulteriori interruzioni. Parallelamente sta proseguendo il progetto relativo al Castello Cacciaconti, con gli investitori americani che hanno già pianificato le prime tappe del percorso, e la sistemazione delle pietre nella piazza del paese.”

“Per Petroio arriverà a compimenti la sistemazione dell’area camper – prosegue il Sindaco Machetti – con l’attivazione di ulteriori servizi e del sistema di bike-sharing, per promuovere il turismo sostenibile ed ecologico attraverso le bici elettriche. Oltre al rinnovamento degli impianti sportivi e al miglioramento della banda larga, questo sarà anche l’anno in cui la cooperativa di comunità dovrà svilupparsi e aiutare cittadini e turisti a usufruire di nuovi servizi.”

“Castelmuzio è il nostro gioiellino turistico e come tale ci impegneremo a sistemare la piazza centrale, così come il Belvedere. – conclude il Sindaco Machetti – Attraverso il progetto di rigenerazione urbana e del centro commerciale naturale, andremo a sistemare i camminamenti più utilizzati dai turisti, oltre a creare un evento attorno alla bella cisterna sotterranea che abbiamo scoperto sotto piazza IV Novembre. E poi ci godremo una piccola rivincita dopo la chiusura dell’ufficio postale, ovvero il ritorno della cassetta postale all’ingresso del paese, augurandosi che nuovi servizi torneranno ad aggiungersi al nostro borgo-salotto.”