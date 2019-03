Turismo a San Quirico. Un nuovo monitor installato a Palazzo Pretorio

La novità dell’amministrazione comunale finanziato con contributo regionale. Fra le informazioni utili: alberghi, ristoranti, eventi, servizi, mobilità, meteo, itinerari

SAN QUIRICO D’ORCIA. Un nuovo monitor touch (42 pollici) è stato installato all’ingresso di Palazzo Pretorio a San Quirico d’Orcia. Il monitor – come quello funzionante alla pensilina di Bagno Vignoni – è in grado di fornire informazioni utili e sempre aggiornate sul territorio e sugli eventi, ai molti turisti che ogni giorno dell’anno sono presenti a San Quirico d’Orcia.

Attraverso il monitor infatti un’informazione turistica sempre disponibile (alberghi, ristoranti, eventi, servizi, mobilità, meteo, itinerari) anche nei periodi in cui l’ufficio turistico non effettua front office.

L’installazione del monitor – spiega Luciano Gorelli, assessore al turismo – fa parte di un progetto complessivo che proprio in questi giorni ha ottenuto un contributo regionale a copertura totale delle spese (Bando CCN Comuni 2018).

Nelle prossime settimane l’intervento sarà ultimato con la predisposizione di un nuovo impianto di illuminazione e il potenziamento della videosorveglianza. Infine – ricorda l’amministrazione comunale – ci sarà l’implementazione delle funzioni del touch con una interfaccia che consentirà la navigazione in siti dedicati, come ad esempio, quello dei sentieri o del Parco della Val d’Orcia; e di volta in volta saranno evidenziati gli eventi culturali-turistici da proporre al pubblico dei turisti.