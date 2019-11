MONTEPULCIANO. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti per il soccorso ad una persona in via Cassia-Aurelia 139, nella frazione di Chiusi Scalo. Una volta entrata all’interno dell’abitazione la squadra dei Vigili del fuoco ha rinvenuto il corpo di un uomo, per il quale il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso. Sul posto anche i Carabinieri.