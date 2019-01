Triginta! Buon Compleanno, Classico! Evento al Volta di Colle

In occasione della “Notte dei Classici” festa per i 30 anni dalla nascita della sezione di Classico in Valdelsa

COLLE DI VAL D’ELSA. Una festa che coinvolgerà liceali ed ex liceali, professori ed ex professori, tutta la comunità che per trenta anni, dall’anno scolastico 1988/89 al presente, ha attraversato con passione, divertimento e fatica il classico del Liceo “Volta” di Colle di val d’Elsa. Sarà domani, venerdì 11, dalle ore 19 alle 23.15 presso l’auditorium del Liceo. Il racconto per parole e immagini di questi trenta anni, i saluti di alcuni amici speciali del “Volta”, le letture, un momento di convivialità, uno spettacolo irriverente e scanzonato sulla guerra civile romana, i balli, uno scrigno di emozioni che rimetterà insieme un’esperienza che resta felicemente impressa nella memoria. Accadrà in occasione della “Notte dei Classici”, l’iniziativa nazionale, alla sua quinta edizione, che raccoglie ben 433 licei italiani, nata da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Gulli e Pennisi di Acireale (CT)

Prenotazione obbligatoria. Per info: noivolta@gmail.com oppure allo 0577928828