Tribune dello stadio inagibili. Galligani: “Rammaricato della situazione”

POGGIBONSI – In relazione al comunicato del gruppo di tifosi “Poggibonsi 1925 – Passione Orgoglio Tradizione” esprimo forte rammarico per la situazione che si è venuta a creare allo Stadio Stefano Lotti, lasciato per lunghissimi anni senza una seria manutenzione da parte dell’amministrazione comunale, proprietaria dell’impianto.

Lo stato in cui versa l’impianto è a dir poco vergognoso e dispiace perché “I’Tondo” è di tutti i poggibonsesi. Il tetto pericolante della tribuna, per altro segnalato da settimane senza che nessuno se ne sia occupato, è solo l’ennesimo atto di una lunga serie di mancate manutenzioni che si aggiunge, solo per citarne alcune, a quella del manto erboso che da anni è infestato dal “grillo talpa” o a quella impiantistica di tutta la struttura, con rotture e perdite di acqua continue.

Visto il quasi inesistente impegno nella manutenzione dell’impianto e la scarsa propensione di questa amministrazione a sostenere qualsiasi progetto sportivo calcistico, viene da pensare che è giunto il momento di sostenere un progetto più a lungo termine dove gli impianti sportivi siano moderni e di proprietà di una società che segua un progetto sportivo chiaro, ambizioso e duraturo nel tempo.

Certo è che, nonostante il grave ritardo evidenziato dai fatti, adesso l’amministrazione si deve fare carico di attivare fin da subito un progetto di manutenzione straordinaria che consenta in tempi rapidi di dare alla società un impianto usufruibile e sicuro per concludere nel migliore dei modi la stagione.

Spero di poter avere il privilegio di potermi occupare della questione in prima persona a partire da dopo le elezioni amministrative del 26 maggio, così da poter organizzare un programma di manutenzione serio e pluriennale e di favorire un progetto sportivo duraturo ed ambizioso come si meritano i tifosi e tutta la città”

Riccardo Galligani

Candidato Sindaco Lega – FDI – FI