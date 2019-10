Trequanda: terminati i lavori di riqualificazione della piscina comunale

Dopo un intervento di 190mila euro durato circa sei mesi, la piscina comunale di Trequanda verrà presto riaperta al pubblico con una nuova veste

TREQUANDA – Nel corso del mese di agosto sono terminati i lavori di riqualificazione e di messa a norma della piscina comunale di Trequanda, un impianto sportivo di grande importanza per la comunità che verrà presto riaperto al pubblico nella sua nuova veste.

Gli interventi, durati circa sei mesi, hanno avuto come obiettivo la riqualificazione dell’intera struttura e la messa a norma degli impianti sportivi secondo le più recenti legislazioni in ambito sanitario e sportivo emanate dalla Regione Toscana. Con l’occasione sono stati inoltre svolti dei lavori di manutenzione straordinaria sulla copertura degli spogliatoi e di ammodernamento degli impianti elettrici, idrici e di filtraggio, oltre ad adeguare la struttura per il superamento delle barriere architettoniche. L’importo totale dei lavori ammonta a 190mila euro, finanziati con un mutuo dell’Istituto di credito sportivo per 122mila euro e con avanzo di amministrazione per la restante parte.

“Siamo felici di poter restituire alla comunità una piscina comunale rinnovata. – dichiara il Sindaco Roberto Machetti – Un impianto sportivo adeguato e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze della cittadinanza e di favorire l’utilizzo da parte delle diverse generazioni.”

“Si realizza un intervento importante con una finalità concreta. – spiega l’assessore Andrea Francini – La piscina comunale non darà soltanto una risposta ai cittadini, ma anche alle strutture ricettive del nostro territorio per migliorare la propria offerta di servizi turistici e potenziare l’immagine complessiva di Trequanda.”