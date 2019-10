Trequanda si aggiudica il bando regionale per la rigenerazione urbana

Un finanziamento da 172mila euro per “Trigeneranda”, piano integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana dei centri di Trequanda, Petroio e Castelmuzio

TREQUANDA – La buona notizia è arrivata direttamente dalla Regione Toscana, grazie alla pubblicazione dei risultati del bando per la rigenerazione urbana: il Comune di Trequanda si è aggiudicato un finanziamento di circa 172mila euro per “Trigeneranda”, un piano integrato di urbanistica che comprende le aree pubbliche dei centri storici di Trequanda, Petroio e Castelmuzio. Tutte le frazioni del Comune potranno quindi beneficiare del finanziamento, con interventi volti a riqualificare le aree di accesso e dei margini urbani.

Il progetto “Trigeneranda” è stato considerato meritevole di finanziamento, in quanto oltre a favorire la rigenerazione urbana, valorizza al contempo la produzione artigianale e l’economia locale relativa alla produzione di terracotta. L’obiettivo è quello di valorizzare la memoria dei luoghi e di restituire una identità condivisa, rendendo visibile l’azione progettuale in tutti e tre i borghi, comunicando e valorizzando i contenuti della cultura locale. A tale scopo verranno rigenerati anche due muri non utilizzati a Petroio e Castelmuzio, oltre alla porta sud del centro storico di Trequanda.

“Il piano integrato prevede una serie di micro-progetti diffusi e omogenei nei tre borghi, che mirano a una identità unitaria senza però negare le diverse peculiarità. – spiega il Sindaco Roberto Machetti – Uno degli obiettivi principali è il rilancio dell’economia locale, attraverso un lavoro in rete delle aziende del settore. Verranno utilizzati componenti e arredi urbani in terracotta, creando laboratori per designers e artisti, con il coinvolgimento delle aziende del territorio.”

Il bando della Regione Toscana, pubblicato lo scorso aprile, aveva messo a disposizione circa 4 milioni di euro per la rigenerazione urbana delle aree interne della Toscana; i progetti presentati dai Comuni sono stati esaminati tecnicamente, valutandone l’ammissibilità e la coerenza con gli strumenti di programmazione regionale, così come il loro livello di innovazione e di efficacia. L’Amministrazione Comunale di Trequanda esprime soddisfazione ed entusiasmo per il risultato ottenuto e si è fin da subito messa all’opera per attuare gli interventi di rigenerazione urbana a Trequanda, Petroio e Castelmuzio così come indicati nel progetto.