Trequanda nel cruciverba

Curiosità e stupore: il piccolo comune considerato un prototipo di borgo senese dalla Settimana enigmistica

TREQUANDA. La notorietà di Trequanda ha preso una piega molto positiva e insperata, se il nome del piccolo Comune è stato inserito persino tra le domande di un cruciverba della Settimana enigmistica ancora in edicola. Al numero 47 delle caselle curate da Alessandro Bartezzaghi, figlio del celebre Pietro e condirettore del settimanale, si chiede di inserire le lettere relative a un “Pittoresco borgo del Senese”. In pratica, Trequanda viene presa come un prototipo di quello che i turisti sognano. E un po’ è così anche in realtà, come attesta ad esempio il recente riconoscimento di Paesaggio rurale storico per gran parte del territorio comunale, oltre alla conferma della Bandiera arancione. “Siamo lusingati da tanta attenzione – afferma il sindaco Roberto Machetti – e ancor di più che tanti conoscenti e amici non di Trequanda mi abbiano segnalato questa curiosità con entusiasmo, non appena il settimanale è uscito, contribuendo a loro volta a renderla nota e a farci conoscere. Per la verità sono stati loro per primi a informarmi tempestivamente. Sono contento di avere questa attenzione e simpatia intorno al nostro Comune”.