Trequanda, approvato il bilancio di previsione 2019

Incentivi alle famiglie e ai servizi sociali, investimenti sul turismo e sulla riqualificazione dei borghi storici

TREQUANDA. Con la seduta del Consiglio Comunale dello scorso 27 febbraio il Comune di Trequanda ha ufficialmente approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019. Molte le novità degne di nota, tra cui il sostegno alle voci relative al welfare e ai servizi sociali e un importante finanziamento per l’economia turistica.

Per quanto riguarda la pressione tributaria è confermato il quadro vigente, senza nessun aumento ma anzi confermate le misure agevolate previste negli anni passati (quali ad esempio la esenzione dall’addizionale IRPEF per i redditi fino a 9.000 euro). È stata inoltre rielaborata l’articolazione delle fasce di reddito ISEE per i servizi a domanda di mensa e trasporto scolastico, con ampliamento di limiti di reddito e introduzione di nuove fasce; questo, unito alla contemporanea riduzione delle tariffe di contribuzione per le prime fasce, consentirà un risparmio per le utenze più deboli.

Importante investimento sul turismo grazie agli introiti dell’imposta di soggiorno, con oltre 40 mila euro di finanziamenti: gli interventi prevedono il rifacimento della segnaletica e cartellonistica turistica nel capoluogo e nelle frazioni, oltre a un nuovo sito dedicato al territorio comunale per la promozione e valorizzazione turistica.

Le opere pubbliche vedranno un decisivo investimento con oltre 700 mila euro nell’anno 2019. Il piano di interventi prevede il rifacimento dei bagni pubblici di fronte ai giardini di Trequanda e la riqualificazione della pavimentazione del centro storico vicino a Piazza Garibaldi. Verrà inoltre realizzata una moderna e attrezzata area camper a Petroio con servizio E-Bike e verrà ristrutturata la storica piazza di Castelmuzio. Inoltre, appena terminato l’anno scolastico, partiranno i lavori per l’efficientamento energetico della scuola materna di Petroio, così come i lavori per la riqualificazione e messa a norma della piscina comunale.

“L’amministrazione comunale di Trequanda – ha dichiarato il sindaco Roberto Machetti – con questo bilancio di previsione per l’anno 2019, che ha avuto anche l’unanime consenso e approvazione di tutte le sigle sindacali, ha focalizzato le sue scelte sui bisogni delle famiglie e sostegno dei servizi sociali fondamentali. Abbiamo inoltre voluto investire con particolare attenzione sul turismo e sulla riqualificazione dei borghi storici, centrali nell’economia del nostro territorio”.