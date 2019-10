Trasporta alimenti in pessimo stato e cerca di sfuggire alle Fiamme Gialle

Sequestrata la merce e multato il conducente, si cerca il luogo di provenienza delle derrate

SIENA. Le Fiamme Gialle senesi hanno intensificato i controlli in concomitanza della vendemmia appena conclusa e della raccolta e lavorazione delle olive, con un piano di rafforzamento generale del dispositivo a contrasto della sofisticazione alimentare nei diversi settori dell’agroalimentare della provincia senese. E’ in tale contesto che i militari in servizio nei pressi del casello autostradale di Siena-Bettolle, hanno proceduto al controllo di un furgone condotto da cittadini cinesi.

Il veicolo, che in un primo momento accennava ad accostare, ha ripreso la marcia tentando di dileguarsi, ma la reattiva risposta dei finanzieri ha permesso di raggiungerlo e fermarlo. Una volta terminato “il tentativo di fuga”, i militari operanti hanno proceduto dapprima a verificare la posizione delle persone presenti nel mezzo, uno dei quali è risultato avere precedenti per sfruttamento di manodopera, e successivamente hanno riscontrato la merce trasportata.

L’analisi dei prodotti alimentari presenti all’interno del furgone ha permesso di appurare che gli stessi venivano trasportati in un pessimo stato di conservazione, nonché privi delle etichettature previste dalla normativa vigente per la tracciabilità della provenienza degli stessi.

Le derrate alimentari sono state sottoposte a sequestro e verranno analizzate dal personale specializzato della ASL.

Per il conducente sono scattate le sanzioni previste dal codice della strada, mentre sono ancora in corso le ulteriori attività di indagine finalizzate ad individuare il luogo di acquisto della merce e l’eventuale punto di stoccaggio o messa in commercio della stessa.