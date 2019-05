Torrita: Vestri presenta la sua squadra

Si tratta di Patrizia Rossi, Romana Mercadante, Enrico Pacini e Karpaldip Singh

Lorenzo Vestri

TORRITA DI SIENA. Anche Lorenzo Vestri ha sciolto le riserve presentando la sua squadra di assessori per il comune di Torrita di Siena. Quattro i nomi e, in ossequio alla legge Delrio, anche in questo caso si tratta di due donne e due uomini.

Nell’ordine, Patrizia Rossi, 57 anni, impiegata amministrativa presso l’Asl 7 Sud-Est, Romana Mercadante, 44 anni, avvocato, giornalista pubblicista e operatrice nel settore turistico, Enrico Pacini, 60 anni, agente di commercio e Karpaldip Singh detto Giorgio, 29 anni, impiegato amministrativo. Proprio quest’ultimo rappresenta la novità più interessante. “Giorgio – afferma Vestri – è il perfetto esempio di come un’ottima integrazione con la società italiana non solo sia possibile, ma anche auspicabile. E’ un ragazzo italiano, nato a Roma da genitori indiani e che vive a Torrita da quando aveva cinque anni. Ha fatto tutto il suo percorso formativo qui da noi, ha ottenuto la cittadinanza italiana secondo la legge, e adesso svolge un lavoro di grande responsabilità. Ha dentro di sé tutti i nostri valori, usi e costumi, oltre ad un’intelligenza fuori dal comune e capacità notevoli che adesso intende mettere al servizio della comunità che lo ha adottato”.

Non da meno certamente sono tutti gli altri candidati assessori, persone con esperienza e competenze tali da permettere la piena realizzazione del programma amministrativo, che, come ricordiamo, è incentrato su lavoro, turismo, sicurezza, manutenzione delle strade, lotta agli sprechi, raccolta rifiuti efficiente, decoro urbano, politica sociale, valorizzazione di donne, giovani ed anziani e molto altro ancora.