A Torrita un incontro pubblico per parlare di rifiuti

Comune e Sei Toscana incontrano i cittadini lunedì 12 marzo alla Casa della cultura

TORRITA DI SIENA. Come sta andando la raccolta dei rifiuti porta a porta? Quali sono le prospettive future? L’Amministrazione comunale di Torrita di Siena, insieme a Sei Toscana, hanno fissato un incontro pubblico con i cittadini per lunedì 12 marzo, alle 21, presso la Casa della cultura in via A. Grandi (zona Scalo, accanto alla stazione ferroviaria).

“L’incontro sarà l’occasione per fare il punto della situazione del servizio porta a porta a dieci mesi dal suo avvio, ma anche per parlare delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e delle prospettive future” dice l’assessore all’ambiente di Torrita di Siena, Michele Cortonicchi che ha fortemente voluto questa iniziativa con l’obiettivo di creare un momento di condivisione con i cittadini e di confronto sui risultati.

All’incontro parteciperanno anche i tecnici di Sei Toscana che, tra le altre informazioni, tratteranno anche il tema del destino dei rifiuti correttamente differenziati, delle modalità di trattamento e dell’importanza di una raccolta differenziata di qualità finalizzata al riciclo e alla migliore valorizzazione dei materiali.

Appuntamento quindi lunedì 12 marzo, a partire dalle 21, presso la Casa della cultura in via Grandi a Torrita.