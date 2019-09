Torrita: incendio in un’officina. Ingenti i danni

Distrutti 1 furgone, 1 moto e 4 auto.

TORRITA DI SIENA. I vigili del fuoco del Comando di Siena e dei distaccamenti di Montepulciano, Montalcino e Cortona (Arezzo) stanno intervenendo per un incendio che ha coinvolto un capannone adibito ad officina di circa 200 mq a Torrita di Siena, Via Traversa Valdichiana.

La struttura ha subito ingenti danni e nell’incendio sono andati distrutti 1 furgone, 1 moto e 4 auto.

Non si segnalano persone coinvolte e le cause dell’evento sono in corso di accertamento.

Al momento l’incendio risulta essere sotto controllo.