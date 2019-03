Torrita: anche FI e FdI appoggiano la candidatura di Vestri

Lorenzo Vestri

TORRITA DI SIENA. In una nota congiunta Lorenzo Lorè e Gianni Martinucci, rispettivamente Segretario Provinciale di Forza Italia e Fratelli d’Italia, rendono noto l’appoggio delle suddette forze politiche di centrodestra alla candidatura a Sindaco per Torrita di Siena di Lorenzo Vestri, unendosi quindi alla scelta già manifestata qualche settimana fa dalla senatrice Tiziana Nisini, commissario provinciale di Siena della Lega.

Lorenzo Vestri, 52 anni, commercialista revisore dei conti degli enti locali, è attualmente consigliere comunale al suo secondo mandato a Torrita di Siena.

“Vestri – affermano – è la persona giusta per guidare il suo comune, in grado di creare la giusta confluenza di consensi sulla sua persona, e avendo maturato una solida preparazione amministrativa in due mandati da consigliere di opposizione anche in qualità di membro della commissione bilancio. Per questi motivi abbiamo puntato su di lui, una persona con esperienza amministrativa e maturità politica tali da poter indirizzare in maniera virtuosa la gestione amministrativa del suo comune, nell’ottica di un cambiamento di rotta quanto mai necessario per l’intera comunità di Torrita di Siena”.

Quindi Vestri guiderà la compagine elettorale composta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia alle elezioni amministrative del 26 maggio.

“Sono molto onorato che sul mio nome vi sia stata l’unanime confluenza di consenso del centrodestra – dice Vestri – farò del mio meglio per dimostrare alla cittadinanza che una valida alternativa al governo del PD esiste ed è in grado di guidare la svolta socio-economica che Torrita invoca da troppo tempo.”

Vestri sottolinea che i suoi primi atti amministrativi da Sindaco saranno l’abolizione dei sensi unici a Torrita Scalo voluti da Grazi e la manutenzione e messa in sicurezza della Strada dei Colli a Montefollonico, la bellissima frazione ingiustamente trascurata. E’ inoltre in programma una strategia mirata e concreta di rilancio industriale e turistico sia del capoluogo che della frazione, e una maggior attenzione ai temi del sociale in aiuto ai sempre più numerosi concittadini in difficoltà per la perdurante crisi economica.