Ticci (FI Poggibonsi): “Serve un fronte condiviso per una proposta alternativa”

POGGIBONSI. Alessandra Ticci capogruppo di Forza Italia a Poggibonsi anticipa le sue considerazioni in relazione alle prossime amministrative di Poggibonsi.

“L’esperienza del comune di Siena ormai ci insegna! per creare una valida alternativa ai governi di sinistra che perpetuano da anni in tutta la provincia, occorre un fronte compatto per una proposta alternativa, anche per amministrare la città di Poggibonsi.

Sono ad oggi, l’unica porta bandiera legittimata di Forza Italia in provincia di Siena ed in quanto tale, mi auspico che da questa tornata elettorale escano fuori colleghi di partito che sino ad oggi sono volutamente rimasti dietro casacche civiche, attivandosi concretamente nell’interesse comune, per la creazione di una coalizione di centro destra, senza badare a diversi intenti, che non giovano alla possibile vittoria in occasione di questa tornata elettorale.

Adesso dobbiamo solo rendere pubblico il candidato sindaco che sarà una figura condivisa, ragionata e voluta, in piena linea con l’espressione della società poggibonsese, così come quel programma, che rappresenterà una concreta proposta per una funzionale e pragmatica amministrazione della città di Poggibonsi.”

“Sono sempre stata aperta al dialogo e al confronto propositivo con tutti coloro, che a prescindere dalle logiche di appartenenza, hanno a cuore la nostra amata Poggibonsi e proprio in quest’ottica di apertura e confronto mi confermo pronta per questa nuova tornata elettorale. Questo è il mio sentito auspicio, affinché la città che amo possa continuare a crescere e a svilupparsi senza soffermarsi, per interessi e personalismi, verso un tangibile cambiamento, nel quale ormai tanti cittadini sperano e nel quale ormai tanti Poggibonsesi credono.”

Con queste parole Alessandra Ticci avvia il proprio percorso in occasione delle prossime elezioni comunali di Poggibonsi in programma domenica 26 maggio 2019.