Terminata la quarantena per 4 poliziani

MONTEPULCIANO. Scrive su Facebook Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano: “E’ con sincero sollievo che comunico che quattro delle venti persone, residenti a Montepulciano, che, avendo avuto contatti con un caso probabile di coronavirus, erano soggette alla misura della quarantena domiciliare preventiva (con tutte le precauzioni previste dalla sorveglianza attiva), escono oggi, senza conseguenze, dal periodo di osservazione.

Oltre a gioire per le condizioni di salute dei nostri concittadini, che non hanno quindi contratto l’infezione, questa buona notizia conferma che le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio funzionano e dobbiamo quindi tutti farle nostre, come stile di vita, con la massima convinzione.

Ad un saluto affettuoso ai nostri concittadini, si unisce l’auspicio che anche per gli altri sedici il periodo di osservazione si concluda senza conseguenze”.