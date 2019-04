Terminal bus di Poggibonsi: innovazione e servizi in anteprima nazionale

Dindalini (Tiemme): “Il nostro impegno è sempre più forte nell’investire a favore di servizi innovativi"

dav

POGGIBONSI. Riqualificazione e innovazione nei servizi al cittadino si uniscono nel profondo restyling di piazza Mazzini, sede del nuovo terminal bus di Poggibonsi. Dopo gli importanti lavori che l’amministrazione comunale ha portato a termine e gli interventi sviluppati da Tiemme per fornire nuovi servizi a chi utilizza gli autobus urbani ed extraurbani, l’area, inaugurata sabato scorso 6 aprile con il taglio del nastro da parte del sindaco di Poggibonsi, David Bussagli, è stata oggi (martedì 9 aprile) ulteriormente presentata, alla presenza del presidente di Tiemme, Massimiliano Dindalini, con un focus su servizi che si prefigurano di assoluto rilievo nel panorama nazionale delle innovazioni applicate al Tpl.

“Un ulteriore elemento di qualità per la nostra piazza – afferma il sindaco di Poggibonsi – che in questo caso riguarda il cittadino e le sue esigenze di mobilità. Alla base la volontà di Tiemme di continuare ad investire su innovazioni tecnologiche che arricchiscono l’informazione all’utenza e innalzano ulteriormente i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato”. “Un passaggio non banale e non scontato in questa fase – dice David Bussagli – che evidenzia la capacità di collaborare verso nuove sfide collettive e lavorare per un percorso di continuo miglioramento”.

“La collaborazione con gli enti del territorio è fondamentale per sviluppare al meglio il nostro lavoro” – osserva il presidente di Tiemme, Massimiliano Dindalini – anche in questo caso il dialogo costante con il Comune di Poggibonsi ci ha consentito di sviluppare una sinergia indispensabile per dare vita ad un importante intervento di restyling di un’area molto strategica per il paese e per i nostri servizi di Tpl. Il nostro impegno è sempre più forte nell’investire a favore di servizi sempre più innovativi, in linea con le esigenze dell’utenza e, oltre agli interventi inaugurati oggi, presto sarà la volta dell’arrivo di nuovi autobus extraurbani di ultima generazione che consentiranno di rispondere alle esigenze manifestate dall’utenza pendolare della Valdelsa”.

Nuovi servizi Tiemme

Oltre alla riorganizzazione dell’area partenze ed arrivi delle linee urbane ed extraurbane in transito dall’area terminal di piazza Mazzini, il lavoro di riqualificazione sviluppato da Tiemme si è concretato su nuovi servizi a beneficio dell’utenza. Sono stata infatti installate nuove paline elettroniche di ultima generazione che, per tipologia, sono le prime attivate in Italia. Le paline, suddivise tra un modello a bandiera bifacciale e un modello sotto-pensilina, garantiscono, su display tutti a colori, informazioni in tempo reale per consentire ai viaggiatori di conoscere i tempi di attesa e gli orari programmati delle linee in transito nell’area terminal. Tutti questi apparati sono muniti anche di un pulsante che consente la vocalizzazione delle informazioni riportate a video, funzione estremamente utile per utenti ipovedenti e videolesi.

E’ stato inoltre attivato un servizio di informazione con nuovi monitor introdotti all’interno della vicina biglietteria, i quali, grazie a una costante comunicazione con i sistemi satellitari di monitoraggio già in esercizio su tutta la flotta di Tiemme, sono in grado di riportare, all’interno di un palinsesto strutturato di “infotainment” sviluppato in sinergia con Telesia, dati aggiornati in tempo reale sui minuti di attesa degli autobus alle fermate e notizie e costanti aggiornamenti provenienti dal sito internet aziendale di Tiemme. Da sottolineare come la collocazione dei monitor sia stata pensata per consentire la loro fruizione indipendentemente dall’apertura al pubblico del ticket point, garantendo le informazioni anche quando lo spazio è chiuso.