Terme di Chianciano: destinazione top per il benessere olistico in Toscana

Una Water R-Evolution tra bagni, cure termali, relax ed esperienze sensoriali nel cuore della Toscana

CHIANCIANO TERME. Terme di Chianciano sono oggi la top destination internazionale per il termalismo in Toscana grazie alla completezza ed eccellenza dell’offerta, resa ancor più attraente da una posizione geografica straordinaria fra la Valdichiana e la Val d’Orcia, ricca di storia, cultura, natura ed enogastronomia tipica locale.

Collocate in un’area strategica facilmente raggiungibile grazie all’autostrada A1, le Terme di Chianciano sono al centro di un punto di snodo fra quattro importanti aeroporti: Roma Fiumicino e Firenze Peretola, distanti circa un’ora e mezza di macchina, l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa a circa 2 ore, e l’aeroporto San Francesco di Perugia a soli 45 minuti. Senza dimenticare il collegamento ferroviario con la nuova fermata del Frecciarossa alla stazione di Chiusi – Chianciano Terme.

Nate nel 1915, le Terme di Chianciano stanno vivendo una fase di continuo sviluppo ed evoluzione.

Oggi le Terme si avvalgono di quattro diversi stabilimenti: il Parco Acqua Santa delle Terme, all’interno del quale si trovano le Terme Sensoriali con le acque Santa e Fucoli per la cura idropinica, un Centro Medico con laboratorio di analisi e MOC, Terme Sillene con il centro per l’apparato muscolo scheletrico, fangature artroreumatiche ed epatiche, bagni per vasculopatie, inalazioni, riabilitazione, palestra, medicina dello sport e Piscine Termali Theia, destinazione certificata “family friendly” con aree termali e piscine studiate proprio per ospitare anche famiglie con bambini, con temperature adatte ai piccoli ospiti che così possono vivere insieme ai genitori il benessere e relax termale.

Un’eccellenza oggi riconosciuta anche a livello internazionale con il premio speciale ESPA 2018 a Terme di Chianciano e UPMC Institute for Health – University of Pittsburgh Medical Center – centro medico specializzato in medicina preventiva con sede anche a Chianciano dal 2014 – per il programma Health&Spa più innovativo, ed il Premio Diplome gourmet AVPA 2019 di Parigi nella categoria “acque speciali” per la celebre Acqua Santa, autentico prodotto d’eccellenza del territorio della Valdichiana senese.

Proprio per soddisfare le richieste di una clientela sempre più esigente e diversificata le Terme di Chianciano propongono oggi un’offerta all’avanguardia sempre più completa ed articolata.

Tra le novità più importanti di quest’anno:

1.Tre appuntamenti settimanali imperdibili all’insegna del divertimento e del lifestyle al chiaro di luna:

“Spa and cocktail experience” alle Terme sensoriali con deliziosi cocktail e finger food ogni venerdì dalle 18,30 alle 24,00, la “Notte dei Sensi” alle Terme Sensoriali con percorso del gusto e ricette firmate dal Prof. Nicola Sorrentino, ogni sabato sera dalle 21,30 alle 1,30, i“Bagni di notte”alle Piscine Termali Theia con cena a buffet e musica dal vivo, dalle 20,00 alle 24,00 – è possibile prenotare chiamando il 0578 68501 oppure acquistando l’ingresso online al sito web www.termechiancianoshop.com;

una veste corporate sempre più eco-friendly , con l’introduzione nel menù del Ristorante delle Terme di prodotti enogastronomici a km 0 e di materiali eco sostenibili e plastic free nei locali delle Terme, nel pieno rispetto dei valori della filosofia aziendale; la nuova proposta Luxury “Health & Wellness Retreat in Tuscany” alle Terme Sensoriali , un’esperienza esclusiva e tailor made per un pubblico internazionale sempre più esigente che desidera rigenerare corpo e spirito in un ambiente elegante e raffinato e in piena riservatezza con la cura di ogni dettaglio, e con servizi personalizzati on demand.

E le Terme di Chianciano volano a New York il 29 e 30 ottobre p.v. per partecipare al workshop “Italian Luxury”dove presenteranno ad un pubblico selezionato di tour operator aderenti al circuito Virtuoso la loro nuova ed esclusiva proposta.