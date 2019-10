Terme di Chianciano a New York presenta il nuovo lusso

Tempo per sé e per la propria famiglia e detox digitale

CHIANCIANO TERME. Con la partecipazione alla prima edizione di “Italian Luxury” – Workshop organizzato da Enit a New York il 29 al 30 ottobre – Terme di Chianciano presentano la Luxury Experience pensata per un pubblico internazionale sempre più esigente, che desidera vivere le Terme in esclusiva con servizi personalizzati on demand, in piena riservatezza e con la cura di ogni dettaglio.

La partecipazione alla manifestazione è riservata ad espositori top level, quali fra gli altri Hotels 4 stelle Superior, 5 stelle, 5 stelle lusso e Relais Chateaux.

La nuova idea di “Luxus” del termalismo contemporaneo va oltre il significato di ricchezza e sfarzo, diventando piuttosto un’esperienza multisensoriale che restituisce a ciascun individuo un equilibrio psico fisico minato dall’odierno stile di vita.

Terme Sensoriali e Piscine Termali Theia a Chianciano Terme sono un luogo di rigenerazione totale per corpo e anima in un territorio universalmente riconosciuto come tra i più belli al mondo e trai i più ricchi di cose buone e pregiatissime.

Per i più riservati ed esigenti è possibile prenotare le Terme in esclusiva per poche ore o per una intera giornata, con offerte specifiche costruite su misura sulle esigenze dell’ospite e dei suoi accompagnatori, familiari ed amici.

Un’offerta integrata che coniuga il benessere termale con le moltissime esperienze che è possibile fare sul territorio toscano affacciato sulla Val d’Orcia: degustazioni esclusive, viaggi su auto d’epoca, volo in mongolfiera, cene in ristoranti stellati, e altro ancora.

L’ospite diventa il “centro” di tutto ed è accompagnato a rimpossessarsi del proprio tempo, a riconnettersi con sé stesso, ripulendosi dalle scorie dell’intossicazione anche digitale che sta diventando la malattia del secolo, sempre più diffusa sia tra gli adulti che tra gli adolescenti. È un lusso anche poter avere il tempo per condividere il benessere proprio con tutta la famiglia e le Piscine Termali Theia, sono una destinazione certificata come “family friendly” dove i ragazzi sono i benvenuti e trovano aree termali e piscine studiate apposta per loro, con temperature adatte ai giovani ospiti che scoprono il relax termale già dalla più tenera età.

E’ di lusso anche lo shopping con noti brand del fashion che garantiscono ai turisti shopping experience di eccellenza: Rocco Ragni, stilista umbro che ha recuperato la tradizione artigiana del cashmere dalla nonna Genesia e dalla mamma Gabriella e che oggi segue il trend di Cucinelli, ha inaugurato quest’anno il suo store a Chianciano Terme in Viale Roma. È lui stesso a guidare gli ospiti nel viaggio immaginifico all’interno del suo store.

Alle Terme di Chianciano si vivono rigenerazione e rebirthing a 360 gradi grazie all’Acqua Santa da bere, riconosciuta da premi internazionali come il Premio AVPA consegnato a Parigi 2019 e quello ESPA attribuito nel 2018.

Bere acqua è una cura esperienziale che può durare un giorno oppure settimane o mesi, secondo terapie specifiche, direttamente alla Fonte oppure a casa propria acquistando l’Acqua Santa imbottigliata in vetro. Anche i Sali pronti e la linea cosmetica Terme sensoriali – arricchiti con erbe, fiori ed essenze toscane – sono realizzati a base di Acqua Santa, vero e proprio prodotto dell’eccellenza della Valdichiana senese.