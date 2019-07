Tennis San Gimignano: arriva il primo titolo regionale in Serie D2

I punti del trionfo sono arrivati grazie alle vittorie in singolare di Filippo Ravagni, Alessio Laganà e Mattia Mannocci

SAN GIMIGNANO. Il lieto fine di quella che è nata come una bellissima favola è arrivato… Il Tennis Club San Gimignano si laurea campione toscano a squadre nel campionato di Serie D2 maschile: un’impresa titanica per una squadra nata da zero solo quest’anno, che ha iniziato il suo percorso in un campionato dal livello altissimo ed è subito riuscita a centrare il massimo obiettivo al primo tentativo. La sublimazione del percorso stagionale dei turriti è avvenuta nella finale giocata a Casalecci (Grosseto), con le peggiori condizioni possibili per i sangimignanesi visto che si giocava su un campo atipico in erba sintetica. I punti del trionfo sono arrivati grazie alle vittorie in singolare di Filippo Ravagni, Alessio Laganà e Mattia Mannocci, che hanno chiuso la disputa senza dover ricorrere al doppio. Nel grossetano il team di San Gimignano, composto anche da Luca Biotti, Filippo Nencioni, Ettore Rigillo, Tommaso Nicodimos e Marco Ferrini, ha completato un percorso stagionale strepitoso, composto da ventinove partite vinte e appena tre perse.

“La gioia per il risultato ottenuto è indescrivibile – commenta il capitano giocatore Alessio Laganà -: aver realizzato una simile impresa con tutti ragazzi della zona, completati dal forte perugino Mattia Mannocci, ci riempie di grande soddisfazione. Il titolo conquistato dimostra la grandissima crescita che il nostro circolo sta vivendo e non siamo intenzionati a fermarci: il prossimo anno in Serie D1 vogliamo assemblare una rosa ancora più competitiva e ambiziosa.”