Temporali forti e vento: allerta arancione emessa dalla Regione Toscana

Il rischio parte dalle ore 18,00 di oggi e fino alle 12,00 di domani

SIENA. La Regione Toscana ha emesso un Bollettino di criticità :

– ARANCIONE per RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO RETICOLO MINORE e TEMPORALI FORTI dalle ore 18:00 di oggi sabato 16 novembre alle ore 12:00 di domani Domenica 17 novembre 2019, valido per tutti i comuni dell’Unione;

– ARANCIONE per RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO RETICOLO PRINCIPALE dalle ore 18:00 di oggi sabato 16 novembre 2019 alle ore 12:00 di domani Domenica 17 novembre 2019 valido per il Comune di Pienza;

– ARANCIONE per RISCHIO VENTO dalle ore 18:00 di oggi sabato 16 novembre 2019 alle ore 12:00 di domani, Domenica 17 novembre 2019, valido per i Comuni di Pienza, Cetona, San Casciano dei Bagni e Sarteano;

– GIALLO per RISCHIO VENTO dalle ore 18:00 di oggi sabato 16 novembre 2019 alle ore 12:00 di domani, Domenica 17 novembre 2019 valido per i Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano, Chiusi, Chianciano Terme e Trequanda;

Per approfondimenti consultare www.cfr.toscana.it

Il tecnico dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese