Tantissimi in piazza a Montepulciano per festeggiare il 2019

Musica al vivo, videoproiezioni e mercatini aperti per la notte di San Silvestro

MONTEPULCIANO. Migliaia di persone hanno festeggiato a Montepulciano, in Piazza Grande, l’arrivo del 2019. L’ormai classica festa di San Silvestro, organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione del Comune, ha fatto registrare un’eccezionale affluenza. D’altra parte, con le strutture ricettive e i ristoranti che già da giorni esponevano il “tutto esaurito” (e grazie anche alle condizioni meteo particolarmente favorevoli) era facile prevedere un successo superiore alle ultime edizioni.

Proveniente dai tradizionali cenoni, la folla ha cominciato a riempire la piazza intorno alle 23.00, accolta dal mercatino di Natale, che il 31 dicembre rimane aperto fino a tarda notte, e dalla musica dal vivo eseguita prima dal gruppo BIT, in serata di particolare vena, e poi dal DJ set.

E a mezzanotte turisti e abitanti di Montepulciano, mentre sulla facciata del Palazzo Comunale scorrevano i giochi di luci, hanno brindato al nuovo anno e si sono scambiati gli auguri prima di lasciarsi nuovamente trascinare dalla musica o di godersi comunque la serata e la compagnia.

Come riferito dagli uffici turistici che operano in città, significativa è stata la presenza di visitatori provenienti dall’estero, in particolare dagli Stati Uniti, dal Brasile e, per quanto riguarda l’Europa, da Spagna e Gran Bretagna. In campo nazionale, rappresentata praticamente tutta l’Italia.

Presente con la famiglia in Piazza Grande anche il sindaco Andrea Rossi, insieme ad altri componenti della Giunta Comunale; dopo aver sottolineato che si è trattato del suo ultimo Capodanno da primo cittadino, Rossi ha indirizzato un particolare ringraziamento agli organizzatori: “La Pro Loco merita veramente un plauso per l’allestimento della festa insieme all’Associazione Vivi Montepulciano, organizzatrice degli eventi del Natale, soprattutto per la videoproiezione che ha accompagnato lo scoccare della mezzanotte. Un ringraziamento, con legittimo orgoglio, va anche alle migliaia di persone che hanno scelto Montepulciano per festeggiare il Natale e la fine dell’anno; a tutti, cittadini e visitatori, rivolgo un sentito augurio per il 2019, sperando che possa essere un anno più sereno, all’insegna del rispetto e della comprensione reciproca. E per finire un bravo alla nostra cantante Lucia Nuzzo, che ha saputo tenere veramente bene la piazza.”

Positivo anche il bilancio dal punto di vista dell’ordine pubblico; come riferisce il Comandante Luca Batignani, la Polizia Municipale ha vigilato su una nottata tranquilla, senza eccessi né particolari problemi.