Tante iniziative al Museo Nazionale Etrusco di Chiusi

Tutto il programma di eventi

CHIUSI. Particolarmente denso di iniziative il programma del Museo Nazionale Etrusco di Chiusi in occasione della Festa dei Musei 2018 e dell’evento della Regione Toscana Amico Museo. Tutte le iniziative sono state realizzate grazie alla proficua collaborazione del Polo Museale della Toscana con il Comune della Città di Chiusi, il Gruppo Archeologico Città di Chiusi, la Proloco Chiusi, l’Opera Laicale della Cattedrale, Associazioni ed Enti privati quali il Lions Club International o Entertaiment Game Apps.

In Sintesi gli aspetti più salienti del programma.

BIGLIETTO UNICO MUSEI CITTADINI

(Presentazione 18 Maggio 2018, ore 16,30, Palazzo Comunale)

Un obbiettivo importante raggiunto è l’istituzione di un BIGLIETTO UNICO di visita ai tre Musei della Città di Chiusi, Nazionale Civico e Diocesano, un ottimo esempio di collaborazione e valorizzazione integrata che riunisce istituzioni di natura diversa tese all’obbiettivo condiviso della promozione turistica e della diffusione e comunicazione del patrimonio culturale locale e territoriale

MOSTRA “OMAGGIO A CHIUSI Materiali dispersi, ritornati, donati”.

(inaugurazione 18 Maggio 2018, ore 18, Museo Nazionale Etrusco)

La mostra intende presentare al pubblico per la prima volta la Collezione Ricci, donata allo Stato dai proprietari e comprendente materiali etruschi, magnogreci e romani, in gran parte di produzione chiusina.

La donazione è l’occasione per riflettere sulla dispersione e perdita dei materiali chiusini a causa del commercio antiquario, degli eventi bellici, del furto del 1971. Quest’ultimo caso è trattato in una sezione speciale “Cold Case” mentre i recuperi e le donazioni costituiscono le sezioni Nostoi e Ktema es aiei. Tra i Cold Case i reperti trafugati nel 1971 e ancora non rintracciati, mentre tra i materiali ritornati, seppure temporaneamente, grazie ad una politica di scambi internazionali, i reperti chiusini conservati a Karlsruhe (Germania).

PRESENTAZIONE DEL ROMANZO ARCHEOLOGICO “QUASI GIALLO” di E. Giannicchedda

(19 Maggio 2018, ore 18, Museo Nazionale Etrusco, Ed. EdiPuglia)

Interverrà l’autore e sarà presentato dagli archeologi Enrico Zannini e Antonia Falcone.

Un intreccio affascinate tra la vita reale e i suoi risvolti più personali e talvolta inquietanti e celebri casi archeologici che possono tingersi di giallo… Quando l’archeologia, fervido terreno di studio e dibattito interpretativo, può diventare Cold Case e il movente per uno o più omicidi.

PRESENTAZIONE DEL VIDEO GIOCO “MI RASNA” Entertaiment Game Apps

(19 Maggio 2018, ore 12, Museo Nazionale Etrusco)

Presentazione del recentissimo gioco scaricabile gratuitamente sugli store che consente di conoscere la storia e la civiltà degli Etruschi e le principali città antiche attraverso un percorso ludico e creativo.

DI SEGUITO IL PROGRAMMA COMPLETO

18 MAGGIO 2018

Ore 16,30

Palazzo Comunale, Sala consiliare

Conferenza stampa di presentazione del Biglietto Unico Musei.

Inaugurazione presso i musei cittadini della nuova bigliettazione.

Ore 18,00

Museo Nazionale Etrusco

Inaugurazione della Mostra

“Omaggio a Chiusi. Materiali dispersi, recuperati, donati”

Museo Nazionale Etrusco & Gruppo Archeologico “Città di Chiusi”

19 MAGGIO 2018

Necropoli Etrusca di Chiusi

Ore 10,00

Visita Guidata alla Tomba del Colle

Museo Nazionale Etrusco & Lions Club International

Ore 12,00

Museo Nazionale Etrusco

Presentazione del Video Gioco “Mi Rasna”

Entertaiment Game Apps,

Polo Museale della Toscana & Comune della Città di Chiusi

Ore 15,00

Museo Civico “La Città Sotterranea”

Visita Guidata

Ore 16,00

Museo della Cattedrale e Labirinto di Porsenna

Visita Guidata

Ore 18,00

Museo Nazionale Etrusco

All’interno dell’iniziativa Libriamoci

presentazione del romanzo di archeologia:

Quasi Giallo di E. Giannichedda.

Interventi di E. Zanini, A. Falcone. Sarà presente l’autore.

Museo Nazionale Etrusco, Comune della Città di Chiusi & Biblioteca Comunale

Ore 20,00-24,00

Museo Nazionale Etrusco

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI – Visita guidata

alla Mostra “Omaggio a Chiusi” e alla Collezione Ricci

20 MAGGIO 2018

Ore 11,00; 17,00

Museo Nazionale Etrusco

Cold Case: casi irrisolti.

Chiusi nel Museo alla ricerca del reperto perduto.

Percorso ludico ricreativo per famiglie

PER INFORMAZIONI:

Ufficio Turistico 0578 227667;

Museo Nazionale: 0578 20177; Museo Civico 0578 20915; Museo della Cattedrale 0578 226975