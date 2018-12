Taglio del nastro per il Pit Stop per l’allattamento donato dal Rotary

Servizio completo di tutti gli arredi allestito al primo piano dell’Accabì nell’ambito del programma Unicef

POGGIBONSI. Taglio del nastro per il Pit Stop per l’allattamento donato alla città di Poggibonsi dal Rotary Club Alta Valdelsa. Si è svolta sabato scorso (15 dicembre) la cerimonia di inaugurazione del nuovo servizio allestito al piano terra dell’Accabì. “Un angolo all’ingresso a disposizione delle mamme e dei neonati per l’allattamento in tutta tranquillità – dice il Sindaco David Bussagli – Uno spazio con cui si rafforza il rapporto con l’ospedale, la maternità, la sezione locale dell’Unicef, voluto dal Rotary Club Alta Valdelsa che ringrazio ancora una volta per la sensibilità e per disponibilità a sostenere con azioni importanti i bisogni della nostra comunità. In questa caso donandoci un vero e proprio salotto, che completa il sistema dei servizi presenti all’Accabì e che è spazio non solo utile e comodo ma anche spazio di civiltà”.

“Il Rotary – sottolinea il presidente Fulvio De Pascalis – è sempre sensibile a queste tematiche e su questo fronte siamo disponibili a dare una mano. Questa iniziativa peraltro si inserisce pienamente nel contesto generale di questa annata che guarda in modo particolare ai più piccoli. Questo service consente, in un luogo frequentato da moltissime mamme con bambini come è l’Accabì, di donare un’oasi di pace e di tranquillità in un momento particolare che è quello dell’allattamento”.

L’iniziativa in questione rientra nel programma dell’Unicef Italia “Ospedali & Comunità Amici dei Bambini” che si pone come obiettivo l’allestimento in Italia di 1.000 Baby Pit Stop Unicef, ambienti protetti in cui le mamme si sentano a proprio agio per allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino.

Il Baby Pit Stop (BPS) prende infatti il nome dalla nota operazione del ‘cambio gomme + pieno di benzina’ che viene effettuata in tempi rapidissimi durante le gare automobilistiche di Formula Uno. Nei BPS il cambio riguarda il pannolino e il ‘pieno’ è di latte. L’associazione Rotary Club Alta Valdelsa ha proposto all’Amministrazione di donare tutti gli arredi necessari per la realizzazione di un Baby Pit Stop presso l’Accabì, in considerazione del fatto che detta struttura accoglie quotidianamente un’utenza importante tra coloro che si rivolgono ai servizi comunali, gli utenti della Biblioteca Comunale Pieraccini e della Scuola Pubblica di Musica e tutti i visitatori e i partecipanti a mostre ed eventi presso la struttura. Da questa richiesta è nato il nuovo Baby Pit Stop, donato dal Rotary e composto di una comoda poltrona dovutamente allestita e protetta e dallo spazio destinato al fasciatoio posto nel vicino bagno.