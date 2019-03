Sul bus con biglietto scaduto, 28enne denunciato per vari reati

Si è reso colpevole di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e lesioni personali

SARTEANO.I Carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero, per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e lesioni personali, un nigeriano di 28 anni, disoccupato, richiedente asilo, residente a Buonconvento ma di fatto domiciliato a Chianciano Terme, presso un noto centro di accoglienza.

ntorno alle 13 a Chianciano in via Roma, mentre era a bordo dell’autobus f-15 Montepulciano-Chiusi, lo straniero, sottoposto da parte del controllore alla normale verifica biglietto, risultati scaduto da tempo, ha reagito alle contestazioni mossegli spintonando ripetutamente il controllore, procurandogli lesioni personali alla mano e al braccio sinistro giudicate guaribili in 4 giorni.

Subito dopo il nigeriano si è dileguato a piedi per le via di Chianciano, venendo rintracciato alle 15.15 presso la struttura alberghiera della quale è ospite, da militari della locale stazione Carabinieri, nel frattempo allertati.