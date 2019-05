Successo per il III Concorso di danza Città di Poggibonsi

1500 presenze in due giorni, per il concorso nazionale che si è svolto al Teatro Politeama di Poggibonsi. Tra i premi un contratto di lavoro presso la compagnia Kynesis Danza

POGGIBONSI. Grandissimo successo di partecipazione, con 1500 presenze di cui 650 aspiranti danzatori provenienti da 39 scuole italiane, per la due giorni completamente dedicata alla danza moderna e classica del “Concorso Nazionale di Danza città di Poggibonsi” che si è tenuta sabato 18 e domenica 19 maggio al Teatro Politeama di Poggibonsi, organizzata da Asd Sinfonia della Danza e Fondazione Elsa, con il patrocinio del Comune di Poggibonsi. Sul palco della sala maggiore si sono alternati aspiranti danzatori e danzatrici di danza classica, neoclassica, di carattere, modern, contemporanea, hip hop e danze urbane. A chiusura dell’evento il Gran Galà dei vincitori il cui ricavato andrà in beneficenza alla Fondazione Mayer di Firenze.

Un’occasione unica per tanti giovani talenti che si sono potuti esibire di fronte ad una giuria di fama internazionale composta da Szilard Macher, dell’Accademia classica Ungherese, Angelo Egarese, direttore della compagnia dance company Kinesis Contemporary per il modern contemporaneo, il coreografo internazionale Valerio Longo e l’insegnante e coreografo Alex Castagnetti per l’hip hop.

“Siamo molto soddisfatte per la grandissima partecipazione che ha caratterizzato la terza edizione del concorso. – dice Isabella Lorenzi co-organizzatrice insieme alla direttrice dell’associazione Tabitha Valensin – Un concorso particolare proprio perché si svolge in uno splendido teatro toscano con giurati di chiara fama e grazie al quale Poggibonsi sta di anno in anno diventando un punto di riferimento per la danza. Come premi, oltre a quelli in denaro per i solisti, anche borse di studio date sia durante la mattinata di stage direttamente dai docenti, sia durante le premiazioni del concorso. È stato vinto anche un contratto di lavoro offerto dal giudice Angelo Egarese nella sua compagnia di danza contemporanea Kynesis, aprendo così una prospettiva lavorativa oltre che artistica”.

Al Concorso nazionale di danza città di Poggibonsi hanno partecipato Sinfonia della danza, Accademia danza Scarpette Rosa, Area Danza Firenze, Area Danza Grosseto, Street Dance School, Ballet Studio, Centro Danza Chianti, Centro immagine danza, Centro Immagine Danza Bologna, Dam Danza, Dance Group 2000, Dance Studio Firenze, Danza nel mondo, Danzaria, Immagine Danza, Il Balletto asd, Motus Centro Danza, New Ballet School, Nijinsky, Off Musical, Studio 44, Volterra danza, Area Ballet Terni, Arte Danza Pistoia, Just Dance School, Ateneo della Danza, Centro Studi danza Poggibonsi, Dance Studio, Kyneses Centro Studi danza Certaldo, Espressione Danza, Talent Academy, Move, Officina delle Arti ODA, Tedamis, Asd Club 85, Liberdanz, Accademia Danza Hidron, Inside Original Dancers, Loft, Imagina Danza.

ll Concorso nazionale di danza città di Poggibonsi è stato organizzato da ASD Sinfonia della Danza e Fondazione Elsa con il Patrocinio del Comune di Poggibonsi. Tra gli sponsor Chianti Banca, Key Studio Arredamenti, British Institutes Poggibonsi e Trattoria Piazza di’ Gioco, American nails, Erboristeria Toscana e Viaggi DOC.