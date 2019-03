Su per Colle controbatte alle dichiarazioni di Nardi (PD)

COLLE VAL D’ElSA. Da Su per Colle riceviamo e pubblichiamo.

“Come presidente della Lista Civica Su Per Colle ritengo doveroso rispondere alle dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal Segretario del Partito Democratico di Colle di Val d’Elsa Stefano Nardi.

Nardi si scorda le condizioni del Comune nel 2014, sbagliando i protagonisti del fallimento. Su Per Colle punta oltre: non ci interessa parlare di passato, la nostra città ha bisogno di andare avanti.

Come i tormentoni dell’estate che ogni anno ritornano (ma nessuno ne sentiva la mancanza) il segretario del Pd inizia i suoi primi attacchi, ma riferiti non a cosa c’è o non c’è da fare a Colle di Val d’Elsa, o magari facendo un’analisi dei pesanti errori, ogni riferimento a Fabbrichina è puramente casuale. Niente di tutto ciò. Nardi attacca volendo far presente lo stato degli altri avversari politici, quando è evidente a tutti che molti fuoriusciti dalla coalizione PD hanno creato ben due liste civiche in loro opposizione! Non abbiamo nessun problema a dire chi siamo e cosa vorremmo fare, senza ricorrere a giustificazioni o andando a cercare facce nuove di altre città, ma con dietro coordinatori vecchi e ben conosciuti. Non è nostra intenzione parlare di tutto ciò, anzi ci interessa, come sempre, porre al centro Colle, attraverso idee di sviluppo della nostra città in relazione al lavoro, alla cultura, allo sport, alle attività produttive, commerciali ed al turismo. Noi a discutere su un piano di rinfacci ed accuse legate al 2014 non ci stiamo, vogliamo guardare avanti, già per troppo tempo questa città ha guardato indietro. Se il Pd vuole continuare a lavorare con gli occhi rivolti al passato lo faccia pure. Su per Colle senza discussioni, che già da troppo tempo lacerano il tessuto sociale cittadino, vuole pensare al futuro e a risolvere i problemi di Colle. Non vogliamo entrare nel merito delle scelte di altri che hanno deciso di appoggiarsi a partiti di destra o di sinistra, nascondendosi dietro il nome di “lista civica”, noi come Su Per Colle pensiamo come sempre ad un’idea di civismo, indipendenza da partiti e trasversalità positiva”.