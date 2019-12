Studenti in azienda per dare una seconda vita agli scarti di lavorazione

Gli universitari arrivano a Poggibonsi dal Corso di Laurea Magistrale in Design Unifi

POGGIBONSI. Venti studenti del Corso di Laurea Magistrale in Design dell’università di Firenze in azienda per studiare i materiali e progettare il riuso degli scarti di lavorazione. Tutto questo per rendere concreti i concetti di economia circolare.

Accade alla Fmv Trasmissione Meccaniche, storica azienda di Poggibonsi, presente sul mercato da oltre 50 anni, 11 addetti, con fatturato in crescita negli ultimi anni, focus di produzione sulle pulegge, più di 2000 tipi, ed un occhio attento dedicato all’ambiente. Tanto che Fmv Trasmissioni Meccaniche per il 2019 ha scelto l’energia pulita. L’azienda infatti ha deciso la fornitura di energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. I mercati di riferimento, oltre l’Italia e l’Europa, sono anche Stati Uniti, Venezuela, Sud Africa.

Gli studenti di Design dell’università fiorentina hanno trascorso una giornata intera nell’azienda di Poggibonsi grazie al progetto “Fmv for Lean re-use design”. In sostanza i giovani universitari, che studiano design seguiti dai docenti Marco Marseglia, Giuseppe Lotti del Design Campus del Dipartimento di Architettura e Fabio Maroncelli come Visiting Professor, hanno cercato di capire come dare una seconda vita agli scarti di produzione dell’azienda metalmeccanica. E quindi come creare valore dal riciclo. Fatto il lavoro in azienda, prepareranno dei concept direttamente all’università. E dunque delle idee di riciclo. Che si dovranno trasformare in realtà. “Stiamo pensando a come dare una seconda vita di valore agli scarti della produzione per produrre qualcosa di diverso, che possa avere un ulteriore valore sul mercato. E dunque chiudere il cerchio della sostenibilità”, spiega Lisa Valiani, ingegnere con laurea a Pisa che da qualche tempo lavora nell’azienda di famiglia.

“Alta tecnologia amica dell’ambiente è stato il nostro slogan per anni e da sempre facciamo azioni quotidiane coerenti con la nostra politica – fa notare Costanza Conti, socio amministratore della Fmv Trasmissioni meccaniche – Noi crediamo fortemente nei valori della sostenibilità. L’attenzione alla cura per l’ambiente è parte integrante della missione aziendale volta a realizzare prodotti e servizi nel pieno rispetto dei lavoratori e dell’ambiente oltre che garantire un elevato livello di soddisfazione dei clienti e degli stakeholders”. Fmv è tra le aziende menzionate nel percorso ecofriendly al Mecspe 2019, ha certificato il Sistema di Gestione Ambientale dal 2011 ed ha in progress la certificazione ISO 45001.