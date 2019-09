Straniero irregolare denunciato per maltrattamenti e lesioni alla compagna

L'uomo è stato espulso dall'Italia dopo le verifiche dei Carabinieri

SAN QUIRICO D’ORCIA. Nella giornata di ieri (16 settembre) a San Quirico d’Orcia, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un 46enne marocchino, residente a Cremona ma di fatto domiciliato nella Val d’Orcia, in un podere dove lavora. Nella serata di due giorni prima l’uomo aveva aggredito e violentemente percosso la convivente italiana di due anni più giovane di lui, procurandole fratture costali, giudicate guaribili in 25 giorni dai medici del pronto soccorso dell’ospedale “Nottola” di Montepulciano, dove la donna era stata trasportata.

La successiva audizione della donna compiuta dai Carabinieri e quella dei vicini ha fatto emergere un quadro di maltrattamenti attuati nel tempo dal maghrebino ai danni della 44enne, tale da comporre un quadro accusatorio ben definito e attendibile. La vittima è stata posta in contatto con un vicino centro antiviolenza che la possa ospitare e soccorrere nel delicato momento.

Nel medesimo contesto, avendo i militari verificato come l’uomo non avesse rinnovato il proprio permesso di soggiorno, scaduto ai primi di agosto, lo ha hanno accompagnato all’ufficio stranieri della Questura di Siena, ove è stato subito emesso un decreto di espulsione dal territorio nazionale. È stato anche verificato come l’uomo non avesse disponibilità di armi regolarmente denunciate.