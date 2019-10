Strada provinciale di Sarteano chiusa al traffico

Transito vietato per tutti i veicoli dal 23 ottobre fino al termine dei lavori tra le progressive km 28+800 e km 29+400

SARTEANO. La Provincia di Siena comunica che dal giorno 23 Ottobre e fino alla fine del lavori la strada SP 478 “di Sarteano” sarà chiusa al traffico per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra le progressive km 28+800 e km 29+40, per poter provvedere al ripristino della sede stradale a seguito dei movimenti franosi che l’hanno interessata al km. 29+250.

L’entità dei lavori non permette di poter effettuare un senso unico alternato, al fine dunque di procedere all’esecuzione dei lavori garantendo la tutela della sicurezza pubblica e della circolazione stradale veicolare e pedonale, è istituita una chiusura al traffico.

Durante tale chiusura, il traffico diretto in direzione Radicofani sarà deviato nel percorso stradale alternativo di seguito indicato:

– S.P. 24 “di Radicofani”

– S. P. 53 “di Valdorcia”

– S.P. 54 “della Valle del Rigo”

L’Impresa GOSTI s.r.l., esecutrice dei lavori, si prenderà carico e sarà unica responsabile dell’installazione e manutenzione dell’adeguata segnaletica stradale conforme alle norme del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285), del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), nonché del Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri stradali (D.M. 10.07:2002), nonché della segnalazione dei percorsi alternativi.