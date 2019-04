Stadio Lotti abbandonato all’incuria. Interviene Insieme Poggibonsi

"Lo stadio Stefano Lotti non è soltanto un campo di calcio ma un luogo di memoria, passione e cultura popolare"

POGGIBONSI. “L’incuria e l’abbandono dello Stadio Stefano Lotti sono un’offesa a tutta la Citta”

Ad affermarlo è il capogruppo di Insieme Poggibonsi in consiglio comunale Simone De Santi, che rincara la dose.

Lo Stadio Stefano Lotti, afferma il Capogruppo De Santi, versa oramai da anni in condizioni pietose grazie all’incuria delle varie amministrazioni comunali che fino ad oggi si sono succedute, in una continuità fatta di disamore e disinteresse, per uno dei pochi luoghi di aggregazione rimasti nella nostra città.

Lo stadio Stefano Lotti non è soltanto un campo di calcio ma un luogo di memoria, passione e cultura popolare che visto generazioni di Poggibonsesi innamorarsi dello sport e dei colori di Poggibonsi.

E’ inammissibile vederlo cadere a pezzi nel disinteresse dell’amministrazione. Chiediamo al Sindaco di riferire con urgenza al Consiglio Comunale quali azioni intenda intraprendere nell’immediato per risolvere questa situazione inammissibile.

Simone De Santi

Capogruppo Insieme Poggibonsi