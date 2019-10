Sportelli di Banca Valdichiana aperti sabato 19 per il Mutuo Day

Condizioni “sensazionali” che rimarranno in vigore per sessanta giorni. Consulenza immediata e specializzata per ottenere il mutuo prima casa

VALDICHIANA. Filiali di Banca Valdichiana aperte di sabato mattina. Avverrà il 19 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, per il “Mutuo Day”, iniziativa inedita che approda nell’area Siena – Arezzo – Perugia.

A lanciarla la capogruppo ICCREA, a cui, dal 2019, appartiene anche l’istituto di credito cooperativo che porta i nomi di Chiusi e Montepulciano.

Sei le filiali scelte da Banca Valdichiana per tenere gli sportelli aperti (Arezzo, Via Romana; Camucia; Chiusi Scalo; Montepulciano Sede; Monte San Savino; Torrita di Siena), unico l’obiettivo: offrire mutui per l’acquisto della prima casa a tassi definiti “sensazionali”.

Fabio Tamagnini, Presidente di Banca Valdichiana, illustra i termini dell’iniziativa: “Sarà una giornata a “porte aperte” per promuovere l’offerta di mutui ipotecari a condizioni favorevoli, per un periodo limitato di tempo. Solo in occasione del “Mutuo Day” il cliente riceverà l’offerta, bloccata per 60 giorni e garantita da un coupon nominativo, indicante anche la data concordata per finalizzare la richiesta. Il nostro personale – prosegue Tamagnini – sarà a disposizione della clientela ma anche di chi vorrà accostarsi, proprio per l’occasione, alla nostra banca. Per i nostri soci sono naturalmente previste condizioni estremamente favorevoli che diventeranno ancor più vantaggiose per chi vorrà aderire, con l’occasione, alla compagine sociale di Banca Valdichiana”.

A definire il quadro economico in cui si inserisce l’iniziativa è Danilo Trabacca, Direttore Generale di Banca Valdichiana: “Il Mutuo Day tiene conto dell’andamento favorevole del mercato immobiliare che, nel 2019, ha avuto un trend costantemente positivo. Nel marzo 2019 le compravendite erano aumentate già del 2% rispetto a dicembre 2018 mentre nel 4° trimestre 2018 il mercato dei mutui residenziali era cresciuto del 13% rispetto ai periodi precedenti. Nel nostro caso – precisa Trabacca – il finanziamento potrà essere utilizzato per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa, andando a coprire al massimo l’80% dell’investimento”.

“Aver aderito al Mutuo Day – conclude Tamagnini – vuol dire, per Banca Valdichiana, impegnarsi per la comunità di riferimento e far sentire la banca vicina, in questo caso, ai giovani o a chi sta per intraprendere l’acquisto della prima casa. Per l’utente, sfruttare il Mutuo Day vuol dire risparmiare tempo, ottenendo subito informazioni chiare e precise, e avvalersi della competenza di uno specialista, in grado di personalizzare il suo parere”.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al n. 0578 230750 o consultare il sito www.bancavaldichiana.it (dove è presente il modulo compilabile online per prenotare il proprio appuntamento) o il sito dedicato www.mutuoday.it