Spintona il controllore sul bus: denunciato per violenza a pubblico ufficiale

L'uomo si era dato alla fuga ma i Carabinieri lo hanno rintracciato

SIENA. Ieri sera (12 settembre), un 30enne senese, impiegato della Tiemme, ha chiamato il 112 per chiedere soccorso. Viaggiando sulla linea extraurbana 130, a Poggibonsi, essendosi rivolto a uno straniero, apparentemente originario dell’est Europa e avendo da questi ricevuto un rifiuto ad esibire il biglietto, gli ha chiesto i documenti per redigere un verbale. Lo straniero però, dopo aver pesantemente insultato con arroganza e spintonato malamente il controllore, si è dato alla fuga. L’intervento dei Carabinieri della Stazione di Poggibonsi è stato però immediato e la descrizione del fuggitivo molto puntuale, una camicia gialla non poteva che attirare l’attenzione dei militari che hanno rintracciato e catturato un 25enne albanese, domiciliato a Colle Valdelsa, poi riconosciuto dal controllore.

Sarà oggi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per violenza a pubblico ufficiale. Il controllore di un’azienda di trasporto riveste infatti la qualifica di pubblico ufficiale, in ragione dell’attribuzione di poteri autoritativi e certificativi, individuati nelle funzioni di accertamento dell’infrazione, di identificazione personale dell’autore della violazione e di redazione del relativo verbale di accertamento, attribuiti da norme di legge, nazionale e regionale.