Spazio VolA(n)do: la Pubblica Assistenza Val d’Arbia pensa agli adolescenti

Sabato 10 marzo alle 10, presso la sede di Monteroni, chiusura del progetto e presentazione dei dati

MONTERONI D’ARBIA. Avvicinare gli adolescenti al mondo del volontariato, è questa una delle finalità principali del progetto “Spazio VolA(n)do” realizzato tra novembre 2017 e febbraio 2018 dalla Pubblica Assistenza Val d’Arbia grazie al bando “Il Volontariato per la Comunità” promosso da Cesvot in collaborazione con Regione Toscana –Giovanisì e Dipartime nto Nazionale della Gioventù , per sostenere lo sviluppo e il radicamento territoriale delle associazion i di volontariato toscane .

Sabato 10 marzo alle 10.00, nel corso del seminario pubblico che si svolgerà presso la sede sociale della Pubblica Assistenza Val d’Arbia a Monteroni, le associazioni e i partner che hanno partecipato alla realizzazione del progetto presenteranno i dati conclusivi e illustreranno il lavoro di rete e la condivisione di progettualità che hanno animato questo percorso.

“L’iniziativa ‘Spazio VolA(n)do’ (acronimo di Volontariato per Adolescenti) – ci raccontano i referenti del progetto in associazione – ha preso avvio lo scorso 10 novembre coniugando adolescenz a e volontariato quasi come antidoto alla liquidità della società del nostro tempo in cui si fa sempre più strada l’incertezza e il dissolvimento dei punti di riferimento. In particolar modo con la realizzazione di uno spazio fisico dedicato ai giovani proprio nei locali della Pubblica Assistenza Val d’Arbia, il progetto ha conseguito l’obiettivo primario di avvicinare gli adolescenti al mondo del volontariato favorendone la partecipazione attiva attraverso percorsi di formazione e sensibilizzazione , ‘buone pratiche’ di coinvolgimento e partecipaz ione , nuove occasioni di incontro e condivisione. Negli atti conclusivi del nostro progetto saremo lieti di raccontare come la nostra esperienza vuole trasmettere un messaggio chiaro: è importante credere nel potenziale degli adolescenti ed il compito di questa comunità è quello di fornire strumenti affinché tale potenziale si concretizzi e prenda forma.”

Gli obiettivi del progetto “Spazio VolA(n)do” sono stati condivisi anche da altre associazioni impegnate nella realizzazione del progetto tra cuil’Associazione AVO –Associazione Volontari Ospedalieri di Siena, l’Associazione Misericordia di Siena, l’Associazione VIP Nasi e Nasi Siena e da ulteriori partner tra i quali l’Associazione Misericordia di Monteroni d’Arbia, il gruppo Agesci Scout Monteroni 1 e l’Associazione Photoart di Elaine Poggi che, credendo nelle finalità del progetto, ha gentilmente donato alcune immagini fotografiche che hanno arricchito lo Spazio allestito per i giovani in associazione.

“Uno spazio che – concludono i referenti – resterà aperto a disposizione dei giovani e continuerà ad essere un luogo di aggregazione e condivisione, oltre che il cuore dellefuture iniziative dedicate agli adolescenti.”