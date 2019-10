Sp5 Colligiana: riapertura entro fine anno, rispettando i tempi e gli iter previsti

"I tempi sono stati confermati nel corso di un incontro tra Provincia di Siena e Comune di Monteriggioni. No di Provincia e Comune a polemiche strumentali"

MONTERIGGIONI. “L’intervento per la riapertura della Strada provinciale 5 Colligiana sta procedendo con l’impegno della Provincia di Siena, unico ente competente sull’arteria, a riaprirla entro la fine dell’anno, come ci è stato più volte comunicato. Abbiamo sollecitato la massima attenzione nel portare avanti l’intervento, compatibilmente con gli inevitabili iter burocratici, ma con la consapevolezza, al tempo stesso, degli enormi disagi che sta vivendo il nostro territorio. Fin dal mio insediamento ci siamo occupati di monitorare, presso la Provincia, lo stato di avanzamento dell’iter previsto e continueremo a farlo fino in fondo, andando oltre le polemiche strumentali”. E’ quanto afferma Andrea Frosini, sindaco di Monteriggioni, a margine del nuovo incontro che si è svolto nei giorni scorsi presso l’amministrazione provinciale di Siena alla presenza del vicesindaco di Monteriggioni e assessore con delega alla viabilità, Paola Buti, e dei tecnici dell’amministrazione provinciale per fare il punto sulla riapertura della Sp5 Colligiana nel tratto chiuso da alcuni mesi tra Monteriggioni e Colle di Val d’Elsa.

“Il Comune di Monteriggioni – aggiunge Paola Buti, vicesindaco di Monteriggioni e assessore con delega alla viabilità – è sempre stato chiaro e trasparente sulla riapertura della Sp5 Colligiana. Questa è stata una delle priorità dell’amministrazione comunale fin dai primi giorni dell’insediamento e lo è ancora, con la piena consapevolezza dei forti disagi che stanno vivendo cittadini e imprese del territorio. Non è con un presidio di fronte al Comune, sede peraltro inopportuna vista la competenza dell’intervento da parte della Provincia, o con polemiche strumentali, che si riducono i tempi tecnici e la burocrazia necessaria per riaprire la strada”.

L’impegno della Provincia di Siena per la riapertura della Sp5 Colligiana nel più breve tempo possibile è stato ribadito dal presidente dell’amministrazione provinciale di Siena, Silvio Franceschelli. “L’intervento – afferma Franceschelli – è stato rallentato dalla necessità di modificare il progetto iniziale e adesso, dopo la Conferenza dei servizi, potremo finalmente procedere con l’iter per l’affidamento dei lavori, il cui termine è previsto entro la fine dell’anno. Siamo consapevoli dei disagi che stanno vivendo da tempo comunità e territorio locali, ma respingiamo ogni polemica strumentale che arriva anche da chi ben conosceva i tempi dell’intervento, visto che erano stati condivisi quando ricopriva un ruolo istituzionale sia nel Comune di Monteriggioni che nella Provincia di Siena”.