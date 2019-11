SP 5 Colligiana e metanizzazione: parla il Pd Monteriggioni

“Non accettiamo le mere strumentalizzazioni da parte di chi ha amministrato e non ha fatto niente”

MONTERIGGIONI. A seguito degli assurdi attacchi fatti ai nostri amministratori comunali da parte del gruppo Per Monteriggioni Raffaella Senesi sindaco, riteniamo opportuno intervenire per fare chiarezza su questioni che stanno a cuore a numerosi cittadini del nostro comune e sulle quali non è tollerabile che venga speculato da chi, invece di interessarsi alla comunità, prosegue nell’azione tutta personale di discredito dell’attuale giunta comunale.

Il Pd di Monteriggioni non ha mai cessato di seguire la vicenda della riapertura della strada provinciale 5 Colligiana e siamo sempre stati in contatto costante con i nostri amministratori. Da parte nostra c’è la massima attenzione su questa tematica, che riteniamo assolutamente prioritaria per il territorio. E non accettiamo quelle che a nostro avviso sono delle mere polemiche strumentali che arrivano da parte di chi fino a non molto tempo fa amministrava questo territorio.

Siamo consapevoli dei disagi che stanno vivendo cittadini ed imprese del territorio, ma al tempo stesso sappiamo che la questione rappresenta un tema centrale nell’azione amministrativa sin da quando questa giunta comunale si è insediata. Sono da rigettare al mittente, quindi, le accuse di non aver fatto tutto il possibile per velocizzare l’iter per la riapertura della strada, il Comune ha fatto tutto ciò che c’era da fare per rispondere alle richieste della Provincia nei termini di scadenza che sono stati posti dalla Provincia stessa. Vorremmo inoltre sottolineare che i primi incontri in Provincia per sollecitare i lavori sono stati promossi proprio dal Pd e che l’ex sindaca Raffaella Senesi non aveva, quando amministrava il Comune di Monteriggioni, tutta questa attenzione che ha ora nei confronti di questa strada.

Giusto per fare chiarezza, anche se sembra incredibile che il Pd debba insegnare come funziona la pubblica amministrazione ad un’ex sindaca, da quando è stata convocata la conferenza dei servizi da parte della Provincia, tutti gli enti coinvolti avevano 60 giorni di tempo per formulare le loro risposte, ciascuno in modo indipendente da quella del Comune.

Pertanto, anche se il Comune avesse fornito la propria risposta in cinque giorni (cosa naturalmente e concretamente impossibile) non sarebbe cambiato nulla perché la Provincia sarebbe stata comunque obbligata ad aspettare le altre risposte nel termine stabilito. E comunque il Comune di Monteriggioni non è stato l’ultimo a rispondere.

Per accelerare la riapertura della strada provinciale 5 Colligiana Raffaella Senesi non è stata in grado di fare nulla di concreto: né come sindaco, né (cosa ancora più grave) come consigliere provinciale. Le sue lezioncine ce le risparmi. Per fortuna adesso c’è una amministrazione che si occupa dei propri concittadini.

Inoltre ci chiediamo cosa abbia fatto la ex sindaca per accelerare i lavori e per arrivare alla riapertura della strada provinciale 119 che da Badesse porta ad Uopini, visto che una parte di quella via di comunicazione ha subito una frana nel marzo del 2015 ed è stata riaperta solamente a giugno 2019. Forse per lei una strada è più importante dell’altra? O forse questa questione della strada provinciale 5 Colligiana le fa solamente comodo per una mera strumentalizzazione politica della vicenda, mentre in realtà in passato lei stessa si era comportata diversamente?

In merito alla metanizzazione, è veramente strano come i cittadini si siano rivolti solo ora alla ex sindaca Senesi per chiedere di metanizzare le frazioni quando in cinque anni di amministrazione da lei guidata non ha mai fatto nulla che portasse risultati concreti nelle frazioni senza tale servizio. Non se n’è assolutamente occupata. Tant’è che oggi si trova a chiedere a chi si è già dato da fare come promesso in campagna elettorale di attivarsi sulla questione.

La nuova amministrazione ha già avuto molteplici contatti con il Comune di Siena (che è il Comune capofila del progetto) per avviare questo percorso di richiesta di metanizzazione delle frazioni che sono ancora prive del servizio. Verrà fatto tutto quello che è nelle facoltà dell’amministrazione per agevolare questo percorso che ovviamente deve partire indipendentemente dalle sollecitazioni di chi doveva fare e non ha fatto.

Notiamo da giorni un certo nervosismo da parte dei due consiglieri ed ex amministratori, parliamo di Senesi e Lattanzio, che evidentemente si stanno rendendo conto solo ora di essere stati bocciati dai propri elettori a favore di un progetto concreto portato avanti con determinazione e passione dal nuovo sindaco Andrea Frosini e da tutta la sua squadra.

Diciamo con fermezza che i nostri concittadini non si meritano notizie distorte rispetto alla realtà che vengono usate soltanto per sminuire il lavoro che quotidianamente la nuova amministrazione porta avanti, anche con attacchi personali poco eleganti e di sicuro non adatti a persone che nelle istituzioni ci sono state, anche se dalle loro dichiarazioni e prese di posizioni non sembrerebbe, per cinque anni.

Pd Monteriggioni