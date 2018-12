Sp 24 da Sinalunga a Rigomagno, terminati i lavori di asfaltatura

Al via lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su diversi tratti stradali del territorio

SINALUNGA. Sono partiti i lavori di sistemazione ordinari e straordinaria di alcuni tratti stradali attraverso asfaltature e sistemazioni delle fossette laterali. Un’attività che interesserà in queste settimane diverse aree del territorio comunale.

Lavori di manutenzione e asfaltature a Sinalunga – Rigomagno, in località Santa Lucia, dall’incrocio della SP 24 fino a Rigomagno. E’ quanto realizzato dall’Amministrazione comunale attraverso la messa in posa di asfalto biologico e la risistemazione delle fossette laterali. «Abbiamo dato il via – spiega il Sindaco Riccardo Agnoletti – ad un periodo di forte impegno sul fronte delle manutenzioni ordinarie e straordinarie secondo quanto programmato nei mesi scorsi. Lavoriamo per la manutenzione anche delle strade secondarie, un impegno per dare risposte in termini di maggiore sicurezza a tutti i cittadini».