Sp 18 del monte Amiata chiusa il 9 e 10 settembre

La chiusura necessaria pe il disgaggio di massi pericolanti

SIENA. La Provincia di Siena comunica che, a causa di un intervento di disgaggio di massi pericolanti da effettuarsi nei pressi del km 11 +300, è stata emessa una ordinanza di chiusura della S.P. n°18/D, tratto tra Campiglia d’Orcia ed Abbadia San Salvatore dalla Progr. Km 8+700 circa alla Progr. Km 12+500 circa, tratto ricadente nel Comune di Castiglione d’Orcia, per i giorni 9 e 10 settembre 2019, esclusivamente durante l’orario di cantiere (08,00-17,00), e quindi di svolgimento dei lavori.

Per motivi di sicurezza della circolazione stradale ed a tutela dell’incolumità pubblica la strada sarà chiusa al traffico per tutti i veicoli ed in entrambi i sensi di marcia.

Si evidenzia la presenza di percorsi alternativi su strade comunali, interne al centro abitato.

Durante la chiusura, il traffico diretto dalla Loc. Campiglia d’Orcia in direzione Abbadia San Salvatore, e viceversa, sarà deviato nel percorso stradale alternativo di seguito indicato:

 S.P. 65/a di Vivo d’Orcia

 S.P. 61 “di Bagni san Filippo”

 S.R. 2 “Via Cassia”

 S.P. 113 “del Banditone”