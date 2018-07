Terza conquista consecutiva del riconoscimento Fee Italia e Confagricoltura. 5 Comuni in Toscana e 31 in Italia

CASTELLINA IN CHIANTI. Castellina in Chianti si conferma protagonista fra le Spighe Verdi per il terzo anno consecutivo. Ieri, lunedì 23 luglio il paese chiantigiano è stato fra i trentuno Comuni italiani, di cui altri quattro in Toscana, premiati da Fee Italia, sezione italiana della Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’educazione ambientale), e Confagricoltura con il riconoscimento dedicato ai territori e alle realtà rurali più attente alla valorizzazione delle risorse naturali locali. La cerimonia si è svolta a Roma, nella sede del Ministero dell’Ambiente e a ritirare il premio per Castellina in Chianti è stato il sindaco Marcello Bonechi.

“La conferma per il terzo anno consecutivo delle Spighe Verdi – commenta Marcello Bonechi, sindaco di Castellina in Chianti – conferma l’attenzione costante della nostra amministrazione comunale per la qualità ambientale e le buone pratiche di sostenibilità, mettendo al primo posto la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, risorse per noi primarie e fondamentali. A questo si unisce un lavoro di squadra con il territorio e i suoi attori principali, dai cittadini alle imprese che operano nel settore agricolo, produttivo e ricettivo che da tre anni ci consente di conquistare questo riconoscimento che premia tutta la nostra comunità. Ringrazio gli uffici comunali e tutti coloro che hanno lavorato insieme al Comune per raggiungere questo risultato”.

Il progetto Spighe Verdi è nato per premiare le realtà che investono nello sviluppo sostenibile dei propri territori valorizzando le risorse naturali presenti e la qualità della vita della comunità. Il riconoscimento viene assegnato sulla base di un sistema di indicatori che comprendono la partecipazione pubblica, l’educazione allo sviluppo sostenibile, il corretto utilizzo del suolo, la presenza nel territorio di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura, la qualità dell’offerta turistica. A questo si uniscono valori legati alla gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alla raccolta differenziata, impianti di depurazione, valorizzazione delle aree naturalistiche e del paesaggio, arredo urbano e accessibilità anche a persone diversamente abili. Oltre a Castellina in Chianti, le Spighe Verdi in Toscana sono andate a Massa Marittima, Castagneto Carducci, Fiesole e Bibbona.