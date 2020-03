Sospesa la stagione congiunta dei teatri della valdelsa

A seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Politeama di Poggibonsi, Popolo di Colle Val d’Elsa, Boccaccio di Certaldo sospendono le attività teatrali fino al 3 aprile

VALDELSA. Per adeguarci a quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 sulle misure di contenimento dell’emergenza Coronavirus, come teatri della Valdelsa, Politeama di Poggibonsi, Popolo di Colle di Val d’Elsa e Boccaccio di Certaldo, ci troviamo costretti a sospendere gli spettacoli teatrali in programmazione fino al 3 aprile.

In particolare sono annullati gli spettacoli Cous Cous Clan, previsto al Boccaccio l’11 marzo, Romeo e Giulietta nati sotto una cattiva stella, previsto il 12 marzo al Teatro del Popolo, Regalo di Natale, previsto per il 17 marzo al Politeama e Non è vero ma ci credo, previsto il 24 marzo al Teatro del Popolo.

Tutti i biglietti acquistati per gli spettacoli previsti fino al 3 Aprile 2020 saranno resi validi per le nuove date. Gli spettacoli verranno infatti recuperati una volta conclusa l’emergenza e le date verranno comunicate appena possibile.

