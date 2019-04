Sopralluogo al punte 146. Il commento del sindaco Bettollini

"La struttura è solida e non ci sono motivi di preoccupazione" ha detto il primo cittadino di Chiusi, spiegando gli interventi che verranno comunque realizzati

SIENA. “Insieme ai tecnici di Anas siamo andati a fare un sopralluogo al ponte della SP 146 che ci collega alla Regione Umbria. Come pensavamo la struttura è solida e non ci sono motivi di preoccupazione. Tuttavia, insieme ad Anas, abbiamo concordato la rimozione delle velette esterne, aventi uno scopo di puro abbellimento estetico, poiché si presentano con il calcestruzzo deteriorato. Questo intervento permetterà di evitare il pericolo di caduta di materiale dall’alto e allo stesso tempo sarà ripristinata anche la rete di delimitazione a livello strada. Ringraziamo Anas per essersi dimostrata pronta a rispondere ad una preoccupazione legittima con solerzia e disponibilità.”